Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că el personal a propus organizarea alegerilor prezidențiale în iunie și că președintele Volodimir Zelenski era inițial de acord, dar s-a răzgândit după ce fostul șef al armatei, Valeri Zalujnîi, s-ar fi înscris în cursă.

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a susținut că președintele Volodimir Zelenski a fost inițial de acord cu organizarea alegerilor prezidențiale în luna iunie, dar s-a răzgândit după ce a aflat că fostul comandant suprem al Armatei, Valeri Zalujnîi, intenționa să candideze, scrie Kyiv Post.

Fostul ministru al Apărării din Ucraina a făcut aceste declarații într-un interviu amplu acordat ziarului Ukrainska Pravda, publicat luni, 21 septembrie.

Mihailo Fedorov a spus că el personal a propus organizarea de alegeri prezidențiale în iunie. El a susținut că i-a spus lui Zelenski că Ucraina trebuie să organizeze alegeri, astfel încât președintele să nu se mai gândească la politica electorală și să înceapă „să se gândească la propriul monument”.

Zelenski ar fi întrebat apoi ce interes personal avea Fedorov în organizarea acestor alegeri.

„Victorie în război”, a spus Fedorov că a răspuns.

Mihailo Fedorov propune alegeri înainte de sfârșitul războiului

Fedorov a susținut că Ucraina ar putea organiza alegeri înainte de sfârșitul războiului. Conform propunerii sale, Kievul ar organiza mai întâi alegeri prezidențiale și apoi ar alege un nou parlament.

Fostul ministru nu a explicat cum ar putea autoritățile să depășească barierele juridice și logistice în timpul invaziei Rusiei.

De ce organizarea alegerilor pe timp de război ar fi o misiune grea. Ce prevede legea din Ucraina

Legislația ucraineană interzice alegerile prezidențiale, parlamentare și locale atât timp cât legea marțială rămâne în vigoare.

Organizarea unui vot național ar necesita, de asemenea, aranjamente care să permită personalului militar, persoanelor strămutate, locuitorilor din teritoriile de front și milioanelor de ucraineni care locuiesc în străinătate să participe în siguranță.

Alegerile prezidențiale din Ucraina, programate inițial pentru 2024, au fost amânate în urma invaziei la scară largă a Rusiei și a introducerii legii marțiale. Zelenski rămâne în funcție în temeiul prevederilor constituționale care impun președintelui să își exercite puterile până la preluarea mandatului de către un succesor.

Valeri Zalujnîi nu a intrat oficial în politică

Valeri Zalujnîi, care a fost comandant al Forțelor Armate ale Ucrainei până în februarie 2024 și a devenit ulterior ambasador în Regatul Unit, nu și-a declarat oficial candidatura și nici nu a anunțat crearea unui partid politic.

Cu toate acestea, o anchetă a Ukrainska Pravda din luna iulie arăta că Zelenski l-ar fi întrebat pe Valeri Zalujnîi dacă va candida în cazul în care alegerile prezidențiale ar avea loc în toamnă. Potrivit surselor citate în raportul respectiv, Zalujnîi a răspuns că va intra în cursă. Nici biroul lui Zelenski, nici Zalujnîi nu au comentat public conversația raportată. Raportul a mai spus că înalți oficiali ucraineni au discutat despre riscurile unor alegeri contestate de Zelenski și Zalujnîi, pe fondul îngrijorărilor că o astfel de campanie ar putea adânci diviziunile politice în timpul războiului.

Zalujnîi, cea mai de încredere figură publică a Ucraine, potrivit sondajelor

În luna iunie, sondajul KIIS a constatat că Zalujnîi este cea mai de încredere figură publică a Ucrainei, cu 73% încredere și 21% neîncredere, pentru un rating net de +52.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrușetski, a declarat că ratingurile de încredere mai mari pentru Zalujnîi și Budanov, comparativ cu Zelenski, reflectă cererea publică ca personalitățile militare să joace un rol mai important în viitoarea conducere a Ucrainei.

Fostul aliat al lui Zelenski a devenit un critic deschis

Valeri Zalujnîi a fost unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Zelenski. El a condus operațiunea digitală din spatele campaniei prezidențiale de succes a lui Volodimir Zelenski din 2019, înainte de a deveni primul ministru al transformării digitale al Ucrainei.

Ulterior, a condus ministerul Apărării și a supervizat eforturile de extindere a producției de drone și de introducere a noilor tehnologii militare. Zalujnîi a părăsit guvernul în timpul unei remanieri din iulie 2026. Rapoartele de atunci sugerau că Zalujnîi a refuzat să demisioneze. Relațiile dintre Zalujnîi și Zelenski au fost considerate tensionate de la eșecul contraofensivei ucrainene din 2023.

De la plecarea sa, el a vorbit mai deschis despre necesitatea unor alegeri în timp de război și a schimbărilor în sistemul politic al Ucrainei. Unii membri ai echipei lui Zelenski l-ar considera acum un potențial adversar politic.

Fedorov nu a anunțat oficial planurile de a candida la o funcție publică sau de a înființa un partid politic. El a spus că se va întoarce „100%” la conducerea Ministerului Apărării dacă Zelenski i-ar oferi postul, argumentând în același timp că rezistența la reformele sale privind achizițiile publice a contribuit la demiterea sa.