Fiul lui Cindy Crawford a murit. Cine era Presley Gerber. A spus prin ce trece, înainte de a muri

Cindy Crawford și Presley Gerber / Sursa foto: captură YouTube Today

Presley Gerber, fiul celebrului supermodel Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani. Tânărul era model încă de la vârsta de 15 ani.

Duminică, medicul legist din comitatul Los Angeles a transmis că "ancheta este încă în desfășurare și sunt disponibile informații limitate. Decesul a fost pronunțat la ora 09:45, pe 20 septembrie 2026 de către paramedicii sosiți la fața locului. Departamentul de Poliție din Santa Monica este instituția care investiguează cazul.”

Potrivit unor surse TMZ, se suspectează că Presley Gerber ar fi murit din cauza unei supradoze. Fiul lui Cindy Crawford avea 27 de ani. Contactat pentru comentarii cu privire la decesul lui Presley, un reprezentant al familiei a confirmat decesul pentru sursa citată: "Familia cere să îi fie respectată intimitatea în aceste momente foarte dificile și dureroase."

"Sănătatea mintală este o problemă"

În ianuarie 2019, Presley Gerbera fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. Avea doar 19 ani. Ulterior, a primit trei ani de probațiune, a fost obligat să urmeze un program pentru conducere sub influența alcoolului și să presteze muncă în folosul comunității. În 2020 și -a făcut un tatuaj pe față pe care scria "neînțeles", potrivit People. Un an mai târziu, se pare că l-a îndepărtat.

Înainte de moartea sa, Gerber a început să vorbească deschis despre problemele sale de sănătate mintală și abuzul de substanțe.

"Având în vedere că m-am luptat cu sănătatea mintală, depresia și alte lucruri care vin odată cu acestea, cred că, indiferent dacă ajut o persoană sau o sută de oameni să iasă din starea în care m-am aflat la un moment dat în viața mea, asta e tot ce trebuie să fac”, a spus el în podcastul Studio 22.

"Sănătatea mintală este o problemă. Este o parte atât de importantă a vieții mele", mai spunea Presley. "Asta e ceea ce vreau cu adevărat să fac: să ajut oamenii, fie că sunt deprimați, fie că se luptă cu ceva care are un efect negativ asupra corpului lor. Adică, poate fi orice, fără judecată."

El a adăugat: "Am văzut o mulțime de lucruri și am învățat o mulțime de lucruri. Ceea ce sper să pot face este să fi greșit eu pentru alții, astfel încât să nu fie nevoiți să facă aceleași greșeli pe care le-am făcut și eu."

"Calitatea vieții a scăzut rapid"

Presley a început să distribuie videoclipuri legate de sănătatea mintală pe Instagram. Într-unul dintre videoclipuri, postat în 2024 , a vorbit despre apartenența la cercurile de recuperare. Un alt videoclip , postat în iulie 2025, a fost despre integrarea unor obiceiuri sănătoase în viața sa. El a spus că a crescut ca un copil "foarte activ", practicând diverse sporturi și surfing, polo pe apă și înot. Dar când a început să lucreze, a spus el, sportul a dispărut: "Calitatea vieții a scăzut rapid". El a adăugat că i-a luat 10 ani să-și dea seama că trebuie să se "reconecteze" cu activitatea fizică.

Într-un videoclip de pe Instagram, șters ulterior și postat în decembrie 2025, Presley a vorbit deschis despre mai multe medicamente pe care le lua pentru a-și trata "atacurile de panică".

"Din păcate, am avut parte de multe pierderi în multe forme diferite în ultima vreme, așa că aceasta nu este o scuză, dar este motivul pentru care sunt unde sunt acum", a spus el, adăugând în același videoclip că își dorește ca videoclipul său să ajungă "la oameni în multe feluri".

În septembrie 2026, Kaia Gerber, sora tânărului, a vorbit și ea despre problemele fratelui său, într-un interviu pentru Vogue. Ea explica atunci că situația lui Presley a avut un impact puternic asupra întregii familii și că acesta a ales să vorbească public despre experiențele sale.

Modeling de la 15 ani

Născut în California, în 1999, Presley Gerber este unul dintre cei doi copii ai lui Cindy Crawford și ai omului de afaceri Rande Gerber. La fel ca sora sa, modelul Kaia Gerber, Presley a făcut primii pași în industria modei încă de la o vârstă fragedă.

Presley a semnat cu IMG Models la vârsta de 15 ani. Până la vârsta de 17 ani, Presley și Kaia (care avea 14 ani) au început să atragă atenția ca modele. Fiul lui Cindy Crowford și-a făcut debutul pe podium într-o prezentare Moschino din Los Angeles, apoi a defilat la Milano într-o prezentare Dolce & Gabbana și a apărut într-o campanie Calvin Klein .

În 2018, Presley a declarat pentru People că, lucrând alături de Kaia, s-a simțit "mai puțin singuratic”. De asemenea, a dezvăluit că, deși a obținut note bune în liceu, plănuia să chiulească de la facultate.

Pe lângă activitatea din modeling, Presley Gerber s-a implicat și în zona de antreprenoriat și investiții, potrivit biografiei sale publicate de DNA Model Management, agenția care l-a reprezentat începând din 2019. Aceeași agenție o reprezintă și pe sora sa, Kaia, dar și modele precum Emily Ratajkowski și Adwoa Aboah.