SUA, Groenlanda și Danemarca vor semna un acord de securitate pentru insula arctică

Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

SUA, Danemarca și Groenlanda vor semna un acord de securitate arctică, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, pe fondul eforturilor lui Donald Trump de a obține controlul asupra celei mai mari insule de pe Glob.

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda urmează să semneze marți, la New York, un nou acord de securitate referitor la insula arctică, pe fondul unor luni de tensiuni generate de insistența președintelui american Donald Trump de a obține un control sporit al SUA asupra Groenlandei, scrie Firstpost.

Potrivit unor informații, acordul va fi semnat în marja Adunării Generale a ONU, în jurul orei 10:30, fiind prevăzută o întâlnire a lui Trump cu premierul danez Mette Frederiksen și cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pentru ceremonia trilaterală.

Detaliile complete ale acordului nu au fost făcute publice. Danemarca și Groenlanda au precizat că acordul va proteja suveranitatea insulei, răspunzând în același timp preocupărilor SUA privind securitatea în regiunea arctică.

Acordul plasează NATO în centrul securității arctice

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că acest aranjament va extinde responsabilitatea pentru securitatea arctică dincolo de Danemarca și Statele Unite.

„Va fi o formă în care responsabilitatea pentru securitatea în Arctica nu va aparține doar Danemarcei sau SUA”, a declarat Rasmussen pentru postul danez TV2, citat de Reuters. El a menționat că NATO va juca un rol important în asigurarea securității în regiune.

Conform unei știri Reuters, un oficial de la Casa Albă a declarat că cei trei lideri vor semna oficial un acord menit să garanteze și să apere securitatea Groenlandei.

Acordul survine după luni de presiuni din partea lui Trump, care a afirmat în repetate rânduri că Washingtonul ar trebui să controleze Groenlanda. Declarațiile sale anterioare, inclusiv refuzul de a exclude acțiuni militare sau economice pentru a obține teritoriul danez, au declanșat o criză diplomatică în cadrul NATO.

Ulterior, Danemarca și Groenlanda au inițiat discuții cu Washingtonul pentru a răspunde preocupărilor SUA privind securitatea, protejând totodată statutul Groenlandei de teritoriu semiautonom al Danemarcei.

Rămâne neclar dacă noul acord va modifica aranjamentul de apărare existent din 1951, care oferă cadrul juridic pentru prezența militară americană în Groenlanda.

Donald Trump a emis pretenții asupra Groenlandei încă din 2024

Donald Trump a început să emită pretenții asupra Groenlandei încă de când a câștigat al doilea mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii.

El și-a exprimat prima dată interesul de a cumpăra Groenlanda, susținând că apartenența insulei la Statele Unite este o „necesitate absolută” pentru protejarea „securității naționale și a libertății” la nivel global.

„În scopul securității naționale și al libertății la nivel global, Statele Unite ale Americii consideră că deținerea și controlul asupra Groenlandei sunt o necesitate absolută”, scria Trump pe Truth Social la finalul anului 2024.