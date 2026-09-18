Reprezentantă republicană din SUA: Alegătorii hispanici se simt 'trădați' de Donald Trump în privința imigrației

Foto: Facebook Maria Elvira Salazar﻿

Politicieni americani din ambele tabere au criticat joi politica de expulzări în masă a președintelui Donald Trump.

O membră republicană a Congresului avertizând că alegătorii hispanici care au contribuit la revenirea sa la Casa Albă se simt acum 'trădați', notează AFP.

Această critică, rară în rândurile republicanilor, survine în contextul în care partidul lui Donald Trump se teme că politica sa migratorie ar putea eroda progresele înregistrate în rândul electoratului latino în 2024.

'Domnule președinte, unele dintre măsurile dumneavoastră de control al imigrației au mers prea departe', a declarat reprezentanta republicană de Florida Maria Elvira Salazar, într-un videoclip de campanie difuzat cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

'Aceiași hispanici care v-au ajutat să reveniți la Casa Albă în 2024 se simt astăzi trădați', a afirmat această membră a Congresului al cărei district din regiunea Miami este majoritar hispano-american.

Această fostă jurnalistă de origine cubaneză a primit sprijinul lui Trump, deși ea apără de mult timp regularizarea situației anumitor imigranți fără documente.

Democrații din grupul parlamentar hispanic al Congresului (Congressional Hispanic Caucus) - un grup de legislatori dedicat apărării și promovării intereselor comunității hispanice și latino - au denunțat o 'taxă ICE', cu referire la poliția federală pentru imigrație.

Deficitul de forță de muncă provocat de arestări a dus la creșterea prețurilor

În cursul unei conferințe de presă organizate împreună cu asociația de apărare a drepturilor imigranților America's Voice, ei au estimat că deficitul de forță de muncă provocat de arestări a dus la creșterea prețurilor.

Donald Trump, care a promis cea mai amplă campanie de expulzări din istoria țării, a intensificat puternic arestările de la revenirea sa la putere. Departamentul pentru Securitate Internă s-a lăudat că a atins în luna august un nou 'record' de aproape 51.000 de arestări de imigranți în situație ilegală.

Avertismentul lansat de Maria Elvira Salazar ilustrează tensiunile tot mai mari din interiorul Partidului Republican cu privire la imigrație. 'Aveți grijă ce vă spun consilierii dumneavoastră în legătură cu politica de imigrație', i-a transmis ea președintelui american, potrivit Agerpres.