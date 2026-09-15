Fiul cel mare al lui Donald Trump confirmă că un om de afaceri rus a finanțat parțial festivitățile legate de nunta sa

Un om de afaceri rus având legături cu Kremlinul a finanțat festivitățile care au urmat nunții fiului cel mare al președintelui american Donald Trump, a confirmat luni cuplul, relatează AFP.

Donald Trump Jr. și Bettina Trump au transmis într-un mesaj comun, publicat pe contul de Instagram al acesteia din urmă, că 'dragul lor prieten Umar Kremlev le-a 'oferit cu foarte mare generozitate două seri incredibile' de festivități în Bahamas în luna mai.

Această confirmare vine în urma dezvăluirilor făcute de site-ul de investigații ProPublica, potrivit cărora Kremlev a cheltuit câteva sute de mii de dolari pentru a finanța aceste recepții.

'A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten și îi suntem profund recunoscători', au scris Bettina și Don Jr.

Președintele Donald Trump nu a participat nici la ceremonia de nuntă în sine, nici la festivități, afirmând că trebuia să rămână la Washington din cauza discuțiilor legate de războiul din Iran.

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), organizație cu care Comitetul Internațional Olimpic a rupt legăturile după multiple avertismente privind guvernanța financiară și probleme de etică.

Potrivit unui comunicat al IBA, Vladimir Putin i-a decernat în aprilie 2026 Ordinul Prieteniei, o distincție oficială rusă. Textul era însoțit de o fotografie care îi arăta pe cei doi bărbați dând mâna.

De asemenea, IBA a publicat fotografii cu Donald Trump Jr. alături de Kremlev în cursul unui eveniment organizat la Istanbul în septembrie 2025.

Postarea de pe Instagram a Bettinei Trump a fost însoțită de aproximativ 20 de fotografii, dintre care câteva îi arătau pe tinerii căsătoriți pe o plajă, iar altele alături de Eric Trump, Ivanka Trump și Tiffany Trump.

'Este regretabil că un eveniment atât de personal și fericit este prezentat ca fiind ceva politic sau suspect, doar din cauza identității sau originii unei persoane', adaugă mesajul.

La rândul său, ProPublica a publicat o fotografie de grup realizată în timpul nunții în care, potrivit publicației, s-ar vedea creștetul capului lui Kremlev.

Potrivit publicației de investigații ruse Proekt, acest om de afaceri originar din Tadjikistan și-a început cariera ca promotor de box înainte de a stabili legături cu FSO, Serviciul federal rus pentru protecția personalităților.

Tot potrivit Proekt, el este și membru al 'Lupilor Nopții', un club de motocicliști pro-Kremlin ai cărui membri s-au deplasat în număr mare în Crimeea după anexarea acesteia de către Rusia în 2014. Unii dintre aceștia au luptat, de asemenea, alături de separatiștii proruși în estul Ucrainei, relatează Agerpres.