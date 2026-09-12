Negocierile dintre Rusia şi Ucraina ar putea avansa în următoarele săptămâni. Jared Kushner, anunţul momentului

Sursa: Agerpres

Jared Kushner, emisarul preşedintelui american Donald Trump în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, speră că în următoarele săptămâni se va putea intra într-o nouă etapă a tratativelor.

"Sper cu adevărat că voi putea anunţa în câteva săptămâni care vor fi următoarele etape. Şi să sperăm că asta ne va apropia de un drum înainte", a declarat Kushner la forumul Ialta European Strategy la Kiev, afirmaţii făcute vineri prin videoconferinţă şi care au fost sub embargo până sâmbătă.

Kushner şi Witkoff au fost la Moscova, dar şi la Kiev

Jared Kushner şi Steve Witkoff, cei doi trimişi speciali ai preşedintelui Trump, s-au deplasat mai întâi la Moscova, iar apoi la Kiev în weekendul trecut, pentru a relansa procesul diplomatic în vederea încheierii celor peste patru ani de război declanşat de invazia rusă a Ucrainei.

"Este vorba despre probleme teribil de complexe. Dar cred că avansăm în continuare. Cred că angajamentul celor două părţi a fost foarte constructiv şi pozitiv", a declarat Kushner.

El a estimat că preşedintele rus Vladimir Putin este acum dispus să găsească o soluţie la conflict, provocând râsete în sala de conferinţă, notează AFP.

Mai multe cicluri de negocieri de anul trecut nu au dus decât la schimburi de prizonieri de război.

Moscova şi Kievul rămân pe poziţiile lor, discuţiile bătând pasul pe loc în chestiunea teritoriilor parţial sub ocupaţie rusă a căror anexare este revendicată de Rusia.

"Vom reveni când vom avea ceva de discutat, când va fi necesar", a mai spus Kushner la forumul de la Ialta. Vizita sa în capitala ucraineană a fost "foarte specială", a spus el.

"Călătoreşti într-un oraş şi vorbeşti cu oameni diferiţi cu care ai şansa să interacţionezi. Rezilienţa este incredibilă", a adăugat el.

Kushner şi-a exprimat satisfacţia şi pentru armistiţiul de trei zile în vigoare în oraş în timpul vizitei lor în cele două capitale.

Moscova a reluat loviturile cu drone şi rachete asupra capitalei Kiev imediat după această pauză, provocând moartea a cel puţin cinci persoane şi rănirea a 25, potrivit autorităţilor ucrainene.

Rusia e de acord cu tratativele, dar nu vrea un armistiţiu

Rusia este dispusă să reia negocierile cu Ucraina, dar exclude, cel puțin deocamdată, un armistițiu în paralel cu discuțiile de pace, a declarat ministrul rus de Externe, aflat la New Delhi, conform agenției ruse de ştiri Tass, relatează dpa, citată de Agerpres.

În marja summitului BRICS de la New Delhi, Serghei Lavrov a declarat că Rusia este în continuare dispusă să dialogheze.

"Rămânem gata de negocieri, dar operaţiunea militară nu va fi suspendată pe durata negocierilor", a declarat Serghei Lavrov.