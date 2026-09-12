Donald Trump e convins că ar putea media un conflict între Argentina şi Marea Britanie pentru Insulele Falkland

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump spune că s-ar putea implica pentru soluţionarea unui eventual conflict între Argentina şi Marea Britanie cu privire la insulele Falkland, dacă Argentina ar decide să invadeze arhipelagul.

Declaraţiile lui Donald Trump vin la câteva săptămâni după ce a anunţat că ar putea să nu susţină suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord asupra arhipelagului, dacă Argentina s-ar decide să lanseze un atac asupra acestora.

În timpul vizitei sale la Dublin, alături de prim-ministrul irlandez Micheal Martin, Donald Trump a declarat că forţele britanice "nu ar fi dispuse să călătorească atât de departe" dacă Argentina ar invada Falkland cum a făcut în 1982, adăugând că asta ar însemna "săptămâni pe mare".

"Nu sunt sigur că vor face asta. Au o mică problemă cu migraţia. Au o mică problema cu energia şi apoi au alte probleme de care trebuie să se ocupe", a spus liderul de la Casa Albă.

"Sunt sigur că s-ar apela la mine în cazul acelui potenţial dezastru, dar dacă o fac probabil aş reuşi să negociez o soluţie", a apreciat Trump.

Javier Milei a subliniat pretenţiile Argentinei asupra Insulelor Falkland

Comentariile lui Trump au loc în contextul reapariţiei tensiunilor privind insulele din sudul Atlanticului, a căror populaţie doreşte în mare majoritate să rămână sub suveranitate britanică.

Preşedintele argentinian Javier Milei, un aliat al lui Trump, a reiterat pretenţiile ţării sale asupra insulelor Falkland în cadrul unui discurs televizat, afirmând că acestea "sunt viitorul nostru".

Guvernul său a impus sancţiuni asupra unor persoane şi companii implicate în exploatarea petrolului în regiunea insulelor şi a precizat că va depune o plângere penală împotriva companiei petroliere Navitas Petroleum din cauza operaţiunilor sale din jurul insulei.

Miercuri, în Camera Comunelor, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Regatul Unit va fi "neobosit" în apărarea dreptului locuitorilor din Falkland de a rămâne britanici.

Deşi SUA este oficial neutră în această chestiune, Washingtonul a furnizat sprijin pentru campania Londrei de a recuceri insulele după invazia argentiniană din 1982.

Acest lucru a declanşat un război care s-a soldat cu moartea a 255 de militari britanici, 655 de argentinieni şi trei locuitori din Falkland, într-o perioadă puţin mai mare de 70 de zile, scrie Agerpres.

Reform UK a dat semnalul unui posibil conflict armat

Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt pe probleme financiare al lui Nigel Farage, spune că dacă liderul Reform UK ar fi prim-ministrul Marii Britanii, ar folosi inclusiv forţa militară pentru a zdrobi Argentina în conflictul pe insulele Falkland.

"Dacă Nigel Farage era prim-ministrul nostru, Milei nu ar face ceea ce face. Asta se întâmplă pentru că Milei e slab, dar simte că şi noi avem un Guvern slab. Dacă Nigel Farage ar fi prim-ministrul nostru, am folosi fiecare resursă a statului Britanic, forţele noastre armate, sancţiuni economice, totul, pentru a apăra insulele Falkland, şi am zdrobi Argentina", a declarat Robert Jenrick.