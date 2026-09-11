AfD vrea să îl dea în judecată pe cancelarul german Friedrich Merz

Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a anunţat că îl va da în judecată pe cancelarul german Friedrich Merz pentru defăimare.

Totul a pornit de la declaraţiile lui Friedrich Merz, care a calificat conceptul de "remigraţie" folosit de AfD drept "epurare etnică".

Stephan Brandner, reprezentant al grupului parlamentar al AfD, a anunţat depunerea plângerii pentru "injurii defăimătoare" şi a spus că afirmaţiile făcute de Friedrich Merz sunt "condamnabile penal şi total inacceptabile".

Deputaţii din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară ce prevede independenţa camerei inferioare a legislativului şi exercitarea mandatului lor fără presiune judiciară sau executivă.

Însă textul prevede şi o excepţie pentru injurii defăimătoare, singurul motiv pentru care deputaţii, inclusiv cancelarul, pot fi urmăriţi penal pentru declaraţii făcute în parlament.

AfD a câştigat alegerile din landul Saxonia-Anhalt

Duminică, în timpul alegerilor regionale din landul Saxonia-Anhalt, AfD a obţinut aproape 44% din voturi, mult în faţa Uniunii Creştin-Democrate (CDU), care a luat 17% din sufragii.

Cancelarul a acuzat miercuri AfD de promovarea unei "epurări etnice" prin "remigraţie", cuvânt utilizat de extrema dreaptă pentru a-şi defini politica de expulzare în masă a străinilor.

"Cuvântul "remigraţie" nu este nimic altceva decât sinonimul unei epurări etnice în funcţie de origine şi de culoarea pielii", a spus Friedrich Merz în timpul unei dezbateri în Bundestag, sub huiduielilor aleşilor AfD.

AfD conduce în sondajele dinaintea alegerilor pentru Parlamentul local din Berlin

Partidul Die Linke (Stânga) conduce cu un mic avans în faţa Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a cancelarului federal Friedrich Merz înaintea alegerilor pentru parlamentul local din capitala germană Berlin, potrivit unui sondaj dat publicităţii vineri, transmite dpa.

Stânga radicală, condusă de capul de listă Elif Erlap, este cotată cu 23% din intenţiile de vot, în timp ce CDU, avându-l în fruntea listei pe Stefan Evers, se află la o distanţă de două puncte procentuale (21%), arată sondajul realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru postul public ZDF.

Alternativa pentru Germania (AfD) se conturează ca a treia forţă politică, cu 17% din intenţiile de vot, urmată îndeaproape de Verzi, cu 16%. Social-democraţii (SPD) sunt creditaţi cu 10%.

Datele au fost culese de luni până joi, adică parţial înainte de anunţul de miercuri despre ancheta ce îl vizează pe candidatul principal al SPD, Steffen Krach.

În acelaşi sondaj, Alianţa Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) se află sub pragul electoral de 5%, fiind cotată cu 3%.

Dacă aceste cifre se vor confirma la vot, coaliţia actuală CDU-SPD care conduce în prezent capitala germană nu va mai avea o majoritate.

Matematic, sunt posibile însă alte coaliţii, cum ar fi cea între Die Linke, Verzi şi SPD - care a mai existat la Berlin -, sau între CDU, Verzi şi SPD.

Pentru acest sondaj, Forschungsgruppe Wahlen a intervievat un eşantion de 1.100 de persoane.

Sondajele arată o competiţie electorală strânsă la Berlin, trei din cele patru cele mai puternice partide fiind relativ apropiate de mai multe luni.

O cursă umăr la umăr se înregistrează şi între candidaţii la postul de primar. În sondajul publicat vineri, Stefan Evers (CDU) conduce cu 25%, urmat de Elif Erlap (Die Linke), în timp ce Werner Graf (Verzi) are un sprijin de 9%.

Primarul actual al capitalei, Kai Wegner de la CDU, a renunţat acum două luni să mai candideze, după o dispută legată de modul în care gestionat criza provocată de o pană majoră de curent care a afectat unele zone ale oraşului în luna ianuarie.