„Rochia răzbunării” purtată de prințesa Diana, scoasă la licitație. Suma cu care s-ar putea vinde

Sursa foto: Agerpres

„Rochia răzbunării”, purtată de prințesa Diana după ce prințul Charles și-a recunoscut public infidelitatea, va fi scoasă la licitație la New York.

Rochia, cunoscută și sub denumirea de "rochia răzbunării", care a fost purtată de prințesa Diana după ce prințul Charles și-a recunoscut public infidelitatea, va fi vândută la licitație la New York, potrivit AFP și Agerpres.

Rochia neagră cu decolteu, creată de Christina Stambolian, are o valoare estimată între 150.000 și 300.000 de dolari (129.000 și 259.000 de euro), conform unui comunicat transmis de Sotheby's.

O parte din banii obținuți în urma licitației va fi donată Spitalului Regal din Edinburgh, Scoția, specializat în tratarea problemelor de sănătate mintală.

Înainte de licitație, rochia va putea fi văzută în cadrul unor expoziții organizate la Londra - între 18 și 24 septembrie, la Hong Kong - între 1 și 15 octombrie, la Geneva - între 6 și 11 noiembrie, iar apoi la New York din 2 decembrie.

"Unul dintre cele mai puternice mesaje pe care le-a transmis vreodată"

Prințesa Diana a ales această ținută îndrăzneață, care sfida codurile vestimentației regale britanice, pentru o gală caritabilă organizată în iunie 1994. Evenimentul a avut loc la scurt timp după ce soțul ei, de care era separată, și-a recunoscut public infidelitatea într-o emisiune televizată.

"Prinţesa Diana a transformat această rochie într-unul dintre cele mai puternice mesaje pe care le-a transmis vreodată", a spus Morgane Halimi, responsabilul departamentului poşete şi modă în cadrul Sotheby's.

"Ceea ce a devenit un moment viral pe scară mondială (...) a oferit tuturor, dar mai ales femeilor, permisiunea de a utiliza moda nu doar ca o simplă podoabă, ci într-o manieră intenţionată şi plină de semnificaţie: asemenea unui scut, unei arme sau ambele în acelaşi timp", a mai spus ea.

Rochia a mai fost scoasă la licitație, în iunie 1997, iar banii obținuți au fost destinați unor asociații caritabile implicate în lupta împotriva cancerului și SIDA. Licitația a avut loc cu puțin timp înainte de moartea prințesei Diana, care a murit la 36 de ani într-un accident rutier produs în Paris pe 31 august.