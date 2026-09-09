Escaladare majoră în Golf: Washingtonul a distrus cinci petroliere iraniene. Teheranul a atacat nave și baze americane - Imagine realizata cu AI

După ce SUA au distrus cinci petroliere iraniene, Teheranul a trecut la represalii, atacând nave de război și baze americane.

Armata americană a anunţat marţi că a distrus cinci nave petroliere în regiunea Golfului, ca represalii pentru atacurile Gardienilor Revoluţiei iraniene împotriva unei nave a armatei americane în ultimele două zile, relatează AFP.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) "a distrus cinci nave care transportau ţiţei iranian, pe 8 septembrie, după ce Corpul Gardienilor Revoluţiei a vizat în două rânduri o navă a Marinei americane cu rachete balistice în ultimele două zile", se arată într-un comunicat.

Textul afirmă că nava americană a "dejucat" aceste atacuri şi că niciun militar american nu a fost rănit.

CENTCOM precizează, de asemenea, că a cerut echipajelor să îşi abandoneze navele înainte ca acestea să fie lovite.

Patru nave (Kaviz, Charminar, Horizon şi Riesco) au fost distruse în Golful Oman, iar o a cincea (Derya) în apropierea insulei Kharg, precizează comunicatul, care este însoţit de înregistrări video cu aceste nave lovite de o explozie, apoi în flăcări.

Agenţia iraniană Tasnim anunţase cu puţin timp înainte un "atac cu rachetă" împotriva unui "mic petrolier iranian", la câţiva kilometri de această insulă iraniană din Golf.

Armata americană acuză aceste nave că "iau parte la o reţea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanţa" Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, precum şi pe susţinătorii săi din regiune.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat marţi că Statele Unite vor continua aceste atacuri.

"Iranul continuă să încerce să lovească nave de război americane şi, de fiecare dată când o fac sau încearcă să o facă, vor pierde petroliere, şi cred că veţi vedea acest lucru din nou astăzi", a declarat el jurnaliştilor în timpul unei vizite în Columbia.

La scurt timp după anunţul american, Gardienii Revoluţiei au avertizat că vor "viza" tancuri petroliere din Kuweit şi Bahrein, somând echipajele să îşi "părăsească navele imediat", potrivit agenţiei oficiale IRNA. De asemenea, ei au atacat miercuri o bază militară a Statelor Unite din Iordania, conform Agerpres.

Iranul a atacat ca represalii nave şi baze americane în Iordania și în Strâmtoarea Ormuz

După avertisment, iranienii au acționat. Gardienii Revoluţiei din Iran au declarat că au atacat în zorii zilei de miercuri două nave de război americane şi baze ale Washingtonului din Iordania, precum şi aproximativ zece nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz ca represalii pentru atacurile americane asupra petrolierelor iraniene, informează EFE.

Potrivit unui comunicat al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran (CGRI) preluat de agenţia iraniană Tasnim, Teheranul a atacat baza Al Azraq din Iordania şi două distrugătoare americane care transportau rachete de croazieră.

Mai târziu, într-un alt comunicat, CGRI a anunţat că a atacat, de asemenea, în noaptea de marţi spre miercuri aproximativ zece nave care încercau să traverseze "o zonă interzisă" a Strâmtorii Ormuz cu sprijinul Statelor Unite şi opt petroliere în apele Golfului Persic.

"Strâmtoarea Ormuz se află sub o supraveghere puternică şi eficientă şi sub gestionarea forţelor navale ale CGRI", se arată în nota informativă, preluată de agenţia IRNA.

La rândul său, armata iordaniană a afirmat că a distrus 18 rachete iraniene care se îndreptau spre teritoriul său, în timp ce alte două au căzut în "zone nelocuite".

Aceste atacuri ale Teheranului sunt represalii la bombardamentele americane asupra unor petroliere iraniene care avuseseră loc cu câteva ore înainte.

Comandamentul Central al armatei americane a declarat că a distrus cinci nave având legătură cu CGRI, potrivit lor, ca răspuns la atacurile anterioare ale Teheranului asupra unei nave de război americane.

CGRI a ameninţat, de asemenea, petroliere din Kuweit şi Bahrain, asigurând că vor fi "ţinte ale atacurilor", conform Agerpres.

Teheranul pregătește o nouă "zonă interzisă" lângă Strâmtoarea Ormuz "în următoarele zile"

După o nouă serie de atacuri reciproce, în special pe mare în ultimele zile şi mai ales în strâmtoarea strategică Ormuz, Iranul a ameninţat duminică Statele Unite cu un răspuns "mai intens", relatează AFP.

Dacă luna august a fost marcată de o scădere vizibilă a atacurilor, ostilităţile au fost reluate pe data de 30, la iniţiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns prin ţintirea vecinilor săi, aşa cum a făcut de la începutul conflictului declanşat de o ofensivă americano-israeliană la sfârşitul lunii februarie.

Totuşi, începând de vineri, cele două tabere se atacă în special pe mare în regiunea Golfului, unde traficul maritim este în continuare extrem de redus, din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către Teheran şi a blocadei maritime americane impuse în replică porturilor iraniene.

Ca semn al înăspririi poziţiilor, o nouă "zonă interzisă" va fi declarată acolo "în următoarele zile", a anunţat duminică secretarul Consiliului suprem al securităţii naţionale iraniene, Mohsen Rezaei.

Aceasta "va începe de la linia de blocadă a marinei americane şi va include sectoare din Golf", a precizat el. "Orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancţiuni", a mai spus Mohsen Rezaei la televiziunea de stat, conform Agerpres.

Cât ar mai putea dura războiul SUA cu Iranul. Avertismentul unui fost șef al CIA. Donald Trump: "Nu l-aș numi astfel"

Leon Panetta, fostul secretar al apărării al SUA, dar și fost director al CIA în timpul mandatului lui Barack Obama, a avertizat că războiul SUA cu Iranul ar mai putea dura aproximativ șase luni de zile, scrie The Guardian.

Panetta a declarat într-un interviu că războiul cu Iranul, declanșat de Trump în urmă cu peste șase luni, riscă să devină un alt „război veșnic în Orientul Mijlociu”, fără un final clar în față.

„Nu este un mister faptul că Statele Unite și Iranul sunt prinse într-un impas teribil, în care există într-adevăr foarte puține opțiuni disponibile pentru a pune capăt acestui război”, a spus Panetta, sugerând că acest conflict este pe cale să devină „un alt război eșuat” în Orientul Mijlociu, „precum Irakul și Afganistanul”.

„Cred că este foarte probabil ca acest război să continue încă șase luni fără a fi rezolvat”, a adăugat el.

Declarațiile lui Panetta vin în contextul în care, în luna martie, actualul secretar american al Apărării, Pete Hegseth, spunea că președintele american Donald Trump „are mână liberă” când vine vorba despre durata operațiunii militare din Iran.

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