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Polonia, reacţie cu avioane ridicate de la sol după noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
imagine cu un avion F-16
Avion de vânătoare. Foto: Agerpres

Avioane ale Forțelor Aeriene Poloneze, mobilizate după un atac aerian rusesc asupra Ucrainei.

Autoritățile poloneze au emis, sâmbătă după-amiază, alerte pentru locuitorii din sud-estul ţării, după ce Rusia a lansat noi atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Centrul Guvernamental de Securitate al Poloniei a transmis alerte prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă și pe rețelele sociale, anunțând că avioane ale armatei au fost ridicate de la sol ca urmare a unui „atac aerian rusesc asupra teritoriului ucrainean” și că situația este monitorizată.

Alerta a fost transmisă în jurul orei locale 15:00 locuitorilor din regiunile Lublin și Podkarpackie, aflate la granița cu Ucraina.

Aproximativ o oră mai târziu, însă, RCB a publicat o actualizare pe rețelele sociale, precizând că „amenințarea a încetat”. Instituția a adăugat că situația a evoluat atât de rapid, încât este posibil ca unii locuitori să nu fi primit deloc alerta inițială și să primească doar notificarea privind anularea acesteia.

Proximitatea Poloniei față de Ucraina a făcut ca efectele războiului purtat de Rusia de peste patru ani și jumătate să se extindă uneori și pe teritoriul polonez. Varșovia a mobilizat în mai multe rânduri avioane militare pentru a se proteja în fața unor drone și rachete rusești suspectate că s-ar fi apropiat de spațiul aerian polonez.

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