Zeci de zboruri anulate la Moscova, după ce Zelenski a avertizat că spațiul aerian rus nu mai este sigur

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Aproximativ 80 de zboruri au fost întârziate sau anulate, miercuri, pe aeroporturile din Moscova, după avertismentul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind riscurile pentru aviația civilă în spațiul aerian al Rusiei.

Aproximativ 80 de zboruri au fost întârziate sau anulate, miercuri, pe aeroporturile Șeremetievo, Domodedovo și Vnukovo din Moscova, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat cu privire la pericolul reprezentat de zborurile deasupra Rusiei.

Restricțiile privind operarea aeroporturilor au fost introduse pe fondul unui atac cu drone, în timpul căruia apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 12 drone care se apropiau de Moscova, relatează The Moscow Times, citându-l pe primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin.

Ministerul rus al Apărării a susținut că 130 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții deasupra a 11 regiuni ale țării.

Modificările aduse programului zborurilor civile au afectat cel puțin 77 de curse, potrivit canalului local de Telegram „Ostorojno, Moskva”, citat de presa ucraineană.

Compania aeriană turcă Pegasus a anulat zborurile către Rusia

Separat, publicația rusă RBC a relatat despre anularea a șase zboruri operate de compania aeriană turcă Pegasus. Reprezentanții companiei le-ar fi transmis pasagerilor că Turcia a interzis plecarea aeronavelor.

Într-un comunicat oficial, compania aeriană a transmis că, „în urma evaluării zilnice a operațiunilor desfășurate pe întreaga noastră rețea de zboruri, cursele către Rusia programate în noaptea de 1 spre 2 septembrie au fost anulate din motive tehnice și operaționale”.

„Cu excepția acestor anulări, zborurile noastre începând din 2 septembrie se desfășoară conform programului. De asemenea, sunt planificate zboruri suplimentare pentru pasagerii afectați de anulări”, se mai arată în comunicatul companiei.

Ucraina, avertisment: Spațiul aerian rus, nesigur

Întârzierile au avut loc după avertismentul de marți, 1 septembrie, al lui Volodimir Zelenski, adresat companiilor aeriene și asiguratorilor, potrivit căruia spațiul aerian al Rusiei devine complet nesigur din cauza utilizării active a dronelor. Liderul de la Kiev le avertizase că prezenţa dronelor ucrainene a făcut ca spaţiul aerian rusesc să fie periculos de utilizat şi a spus că acesta este practic închis.

„Evident, ne pregătim pentru acest lucru şi luăm în considerare toate aceste ameninţări. Îmbunătăţim constant cerinţele de siguranţă a zborurilor şi securitate aeroportuară şi avem soluţii pentru toate acestea. Avem soluţii pentru toate ameninţările pe care le exprimă teroriştii. Lucrăm în strânsă legătură cu Ministerul Apărării şi Garda Naţională Rusă şi cred că nu vom permite nicio perturbare semnificativă a aviaţiei civile”, a declarat Andrei Nikitin, ministrul Transporturilor din Rusia, citat de agenţia de ştiri Interfax, potrivit Agerpres.

Totodată, Ucraina a notificat oficial, miercuri, Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) că spaţiul aerian al Rusiei nu prezintă siguranţă pentru aviaţia civilă din cauza activităţii militare sporite.

„Vrem să evităm incidentele nedorite”, a scris, miercuri, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, citat de Reuters.

„Războiul revine acasă în Rusia. Ucraina îşi exercită dreptul inerent de autoapărare în conformitate cu articolul 51 al Cartei Naţiunilor Unite”, a menţionat şeful diplomaţiei ucrainene, pe rețeaua X.