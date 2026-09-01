Germania închide ultimul consulat rus și „Casa Rusă” de la Berlin. Rusia îi promite un răspuns „pe măsură”

Steagul Germaniei/Steagul Rusiei. Sursa foto: Pexels/colaj DCNEWS

Germania închide ultimul consulat rus din ţară, cel de la Bonn, şi un centru cultural rus de la Berlin, a anunţat marţi, 1 septembrie, ministrul de Externe german Johann Wadephul.

Decizia vine după ce autorităţile germane i-au imputat Rusiei incidentul cu o dronă încărcată cu explozibil, descoperită la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig/Halle, transmit AFP, Reuters şi dpa.

„Am ordonat măsurile următoare, în acord cu cancelarul federal (Friedrich Merz): consulatul general al Rusiei la Bonn va fi închis începând cu 18 septembrie. Contractul 'Casei ruse' la Berlin va fi reziliat”, a afirmat Wadephul într-o declaraţie.

Germania acuză Rusia de operațiuni hibride în Europa

El a adăugat că incidentul de la Leipzig nu trebuie privit ca un caz izolat, întrucât „se înscrie într-un şablon al operaţiunilor hibride ruse în Europa”.

Cu puţin timp înainte, ministrul de Interne german Alexander Dobrindt a declarat că „în ansamblu, anchetele poliţiei, modul de operare şi informaţiile serviciilor speciale arată că Rusia este responsabilă pentru atacul eşuat cu o dronă încărcată cu explozibil de la aeroportul din Leipzig, luna trecută”.

„Configuraţia dronelor şi utilizarea diverselor componente, explozibilul şi dispozitivele de aprindere au legătură cu alte operaţiuni hibride desfăşurate de Rusia şi cu războiul său contra Ucrainei. Tehnologia utilizată şi interacţiunea diferitelor elemente trebuie să fie calificate de profesionişti şi indică un nivel ridicat de expertiză tehnică, precum şi un efort organizaţional considerabil”, a precizat el.

Rusia promite răspuns la acțiunile Germaniei

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a reacţionat spunând că Moscova va răspunde la „toate acţiunile antiruse” ale Germaniei.

„Atât Casa Rusă de Știință și Cultură din Berlin, cât și Consulatul nostru General din Bonn hărțuiesc de mult timp elita aflată la putere. Acum au găsit un pretext. Ei bine, vor primi un răspuns pe măsură”, a spus ea, potrivit TASS.

Zaharova a adăugat că „sub un pretext complet tras de păr, Berlinul a escaladat din nou relațiile bilaterale”. „Ca de obicei, nu au fost prezentate dovezi convingătoare sau serioase. Pur și simplu nu există și nici nu pot exista!”, a mai spus ea.

„Au inventat un pretext. Între timp, Berlinul este profund compromis atât prin implicarea sa în conflictul din Ucraina, cât și prin implicarea în atacuri teroriste împotriva civililor. Casa Rusă îi preocupă de mult timp. Așa că au căutat ceva de care să se agațe. Moscova va răspunde tuturor deciziilor antirusești”, a mai adăugat, marți seară, purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

NATO și UE, reacții după decizia Germaniei

NATO şi UE şi-au exprimat solidaritatea cu Germania în acest context.

„NATO este alături de Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig din 14 august”, a declarat secretarul general al NATO Mark Rutte pe reţeaua socială X, după ce a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz.

Organizaţia îşi va proteja membrii „împotriva oricărei ameninţări, inclusiv acţiuni dăunătoare precum cele care au avut loc la Leipzig şi în alte părţi ale Alianţei”, a adăugat el, asigurând că obiectivele Rusiei sunt sortite eşecului.

„Încercările Rusiei de a ne intimida, de a slăbi unitatea şi determinarea noastră de a ajuta Ucraina sunt zadarnice şi vor eşua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit, la fel ca şi angajamentul nostru de oţel pentru apărarea colectivă a NATO”, a asigurat Mark Rutte.

Șeful NATO a vorbit, marți, și cu premierul Ilie Bolojan.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a discutat cu cancelarul german, a afirmat că „UE stă în deplină solidaritate cu Germania în faţa acestui atac al Rusiei”.

„Vom menţine unitatea UE în pofida acestor acte grave şi tot mai frecvente”, a pledat ea într-un mesaj publicat pe X. „Rusia încearcă să răspândească neîncredere şi frică în societăţile noastre. Dar va eşua. Şi vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a promis şefa executivului european.

Cei doi oficiali vor discuta despre acest subiect într-o întâlnire programată miercuri la Bruxelles.

Chestiunea se va afla, de asemenea, pe agenda de miercuri a unei reuniuni a miniştrilor de Externe din statele membre UE care va avea loc în Irlanda.

Ce s-a întâmplat pe aeroportul Leipzig

În noaptea de 4 spre 5 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona securizată a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar după câteva minute s-a înregistrat o coliziune între un avion-cargo al companiei de logistică şi curierat DHL aflat în zbor şi o altă dronă. Aeronava DHL a reuşit să aterizeze ulterior pe aeroportul din Hanovra fără incidente şi doar cu avarii minore.

Potrivit media germane, care au citat surse apropiate autorităţilor, o a treia dronă a fost găsită zece zile mai târziu la vest de aeroport. A fost găsită o substanţă ce corespundea cu circa 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi compania aeriană ucraineană Antonov Airlines, potrivit Agerpres.