Radu Miruță îl contrazice pe Donald Tusk: Nu există indicii că Rusia va ataca NATO

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: gov.ro

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, susține că nu există indicii privind un atac rusesc asupra NATO.

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, adoptă o poziție diferită de cea exprimată recent de premierul polonez Donald Tusk, în privința unui posibil atac rusesc asupra NATO. Oficialul român îl contrazice și spune că, în acest moment, nu există informații care să indice că Moscova pregătește o asemenea acțiune.

Declarația lui Miruță a fost făcută pe 30 august, într-un interviu acordat Digi24 și a fost preluată de publicația Kyiv Independent. Afirmațiile apar într-un context în care presa internațională a lansat mai multe informații despre o vizită neanunțată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august.

Potrivit relatărilor apărute în presa internațională, Ratcliffe ar fi transmis Kremlinului un avertisment privind eventuale acțiuni ostile împotriva NATO. Președintele american Donald Trump a respins însă această interpretare și a descris deplasarea șefului CIA în capitala Rusiei drept una de "semi-rutină", legată de războiul din Ucraina.

Miruță: Nu există indicii privind un atac rusesc asupra NATO

Ministrul român al Apărării consideră că informațiile disponibile în prezent nu susțin scenariul unui atac rusesc asupra unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

"Nu cred că Rusia are vreo intenție de a ataca o țară membră NATO", a spus ministrul interimar la Digi24.

Kyiv Independent amintește că România se află într-o poziție geografică importantă în raport cu războiul din Ucraina, având o frontieră de 614 kilometri cu țara vecină. În ultimii ani, teritoriul românesc a fost afectat în mai multe rânduri de incidente legate de dronele rusești utilizate în conflict. Printre aceste incidente s-a numărat și unul în urma căruia doi civili din Galați au fost răniți în luna mai.

În opinia lui Miruță, România și celelalte state NATO își consolidează permanent informațiile și evaluările privind situația de securitate. Ministrul afirmă că, pe baza datelor analizate până acum de aliați, nu există indicii care să arate că Rusia ar urma să lanseze un atac asupra unui stat NATO.

Oficialul a evaluat toată situația militară din Ucraina, susținând că războiul a intrat într-o etapă diferită și că trupele ruse nu mai reușesc să avanseze pe front.

"Se pare că, deocamdată, situația s-a transformat într-un impas pe întreaga linie a frontului", a opinat el.

Avertismente venite de la Kiev

Poziția exprimată de ministrul român vine în contradicție cu unele dintre avertismentele lansate în ultima perioadă de oficiali ucraineni și occidentali.

Kievul a susținut că Rusia ar putea pregăti un nou val de mobilizare după alegerile legislative programate în septembrie. Potrivit evaluării ucrainene, o asemenea măsură ar putea avea rolul de a asigura efective suplimentare pentru continuarea ofensivei în Ucraina sau chiar pentru pregătirea unei acțiuni îndreptate împotriva unei frontiere NATO.

În același timp, mai multe servicii de informații occidentale au avertizat în trecut că Moscova ar putea încerca să provoace o confruntare limitată în statele baltice sau în Polonia, pentru a testa modul în care ar reacționa NATO. Mai apoi au infirmat ipotezele.

Rusia a fost, de asemenea, indicată de oficiali europeni drept responsabilă sau suspectă de implicare în mai multe incidente desfășurate pe teritoriul Europei, printre care atacuri cibernetice, acte de sabotaj și operațiuni hibride.

Cu toate acestea, oficiali din statele baltice au transmis săptămâna trecută că, deși Rusia rămâne o amenințare pe termen lung, nu observă în prezent semnale care să indice că Moscova ar pregăti un atac iminent. Țările baltice se află pe flancul nord-estic al NATO și au granițe directe cu Rusia.

Tusk avertizează asupra riscului unei confruntări cu Rusia: „Următoarele șase luni vor fi decisive”

În timp ce Radu Miruță nu consideră că Rusia intenționează în prezent să atace un stat NATO, premierul polonez Donald Tusk a adoptat recent un ton mai precaut.

Într-o postare pe rețeaua X, Donald Tusk a scris că "escaladarea Federației Ruse avansează", după o discuţie cu secretarul general al NATO Mark Rutte, și a scris că "escaladarea din partea Rusiei avansează", relatează dpa.

"Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează. Următoarele şase luni vor fi decisive. Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO", a spus premierul polonez Donald Tusk.

Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. De asemenea, țara se simte ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare, notează dpa.

Avertismentul premierului polonez a fost susținut și de ministrul de Externe de la Varșovia, Radoslaw Sikorski, care a făcut referire la deplasarea directorului CIA la Moscova.

"Putin îi spusese și directorului CIA din administrația Biden că nu va invada Ucraina. Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare", a scris Radoslaw Sikorski pe Twitter, vineri.

Nu există indicii privind pregătirea unui atac al Rusiei contra NATO, transmit serviciile secrete europene

Serviciile de informaţii europene nu dispun de indicii cu privire la un atac militar al Rusiei împotriva ţărilor europene membre NATO, a declarat joi o responsabilă europeană de rang înalt, citat de AFP.

Potrivit presei americane, directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), John Ratcliffe, s-a deplasat marţi la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

Evaluarea serviciilor secrete: Există un risc real de atac militar al Rusiei împotriva NATO?

'Serviciile europene nu văd riscuri de atac rusesc împotriva ţărilor europene', a dat asigurări responsabila europeană, sub rezerva anonimatului.

'Referitor la eventuale ameninţări contra unor membri europeni ai NATO, noi nu vedem nimic care ar indica faptul că ar fi în pregătire acum ceva', a adăugat ea.

Potrivit responsabilei citate, nu există, însă, nicio îndoială că Rusia încearcă 'în mod activ să creeze dificultăţi pentru ţările noastre', Uniunea Europeană sprijinind ferm Ucraina de la invazia din 2022.

'Escaladarea din partea Rusiei există în mod clar', a insistat ea.

Atacuri hibride și tensiuni diplomatice: Ce ascunde vizita vehiculată a șefului CIA la Moscova

'Ceea ce vedem sunt atacuri hibride, apoi mai puţin hibride, care continuă, şi noi plecăm de la principiul că ele vor continua', a indicat responsabila citată.

Kremlinul a calificat joi drept 'poveşti alarmiste', lipsite de 'orice legătură cu realitatea', ştirile din presa americană conform cărora directorul CIA ar fi venit la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

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