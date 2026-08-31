Guvernul Orban, campanie de 8 milioane de euro pentru promovarea Ungariei prin influenceri: Proiectul, legat de fiica și ginerele fostului premier

Fostul premier Viktor Orban, Ungaria/Sursa foto: Agerpres

Costul real al unei excursii de lux organizate la Budapesta pentru zeci de influenceri străini a stârnit dezbateri în Ungaria, după ce au fost făcute publice documente care arată că proiectul, asociat cu Orban Rahel, fiica fostului premier Viktor Orban, a costat mult mai mult decât suma anunțată inițial.

Potrivit presei maghiare, evenimentul a costat în realitate 3,1809 miliarde de forinți din bani publici - aproximativ 8 milioane de euro, o sumă de peste două ori mai mare decât cele 1,5 miliarde de forinți prezentate inițial de autoritățile ungare. Printre hotelurile în care au fost cazați invitații s-a aflat și Dorothea Hotel, aflat în sfera de interese a lui Tiborcz Istvan, ginerele lui Viktor Orban.

În mai 2024, Budapesta a găzduit evenimentul intitulat Budapest Influencer Trip, prin care autoritățile ungare au încercat să promoveze capitala și țara în rândul publicului internațional prin intermediul unor creatori de conținut cu comunități numeroase pe rețelele sociale.

Proiectul a fost asociat cu Orban Rahel, fiica premierului Viktor Orban, și cu Agenția Maghiară pentru Turism (MTÜ - Magyar Turisztikai Ügynokseg). La momentul organizării evenimentului, Guller Zoltan, conducătorul de atunci al agenției, declara că proiectul a costat aproximativ 1,5 miliarde de forinți.

Documentele obținute ulterior de publicația 444 în urma unei solicitări de informații de interes public arată însă că suma reală a fost considerabil mai mare.

Potrivit răspunsului transmis de MTÜ, costul total al proiectului Budapest Influencer Trip din 2024 a fost de 3,1809 miliarde de forinți net (8 milioane de euro). Din această sumă, 1,4789 miliarde de forinți net (aprox. 3,7 milioane de euro) au fost cheltuiți numai pentru achiziția de spațiu media pe platformele influencerilor.

Cine a organizat excursia și unde au ajuns banii

O mare parte din activitățile proiectului a fost externalizată. Visit Hungary, structură aflată în subordinea Agenției Maghiare pentru Turism, a folosit servicii furnizate în baza unor contracte-cadru încheiate în urma unor proceduri de achiziții publice organizate de Oficiul Național pentru Comunicații din Ungaria. Potrivit informațiilor citate, două firme, New Land Media Kft. și Media Dynamics Kft., asociate unui om de afaceri cunoscut în Ungaria, Balasy Gyula, au avut un rol important în organizarea proiectului. Cele două companii au gestionat atât excursia influencerilor, cât și campania internațională de imagine în cadrul căreia a fost organizat evenimentul.

Tot ele s-au ocupat de relația cu influencerii și de selectarea participanților care urmau să fie invitați la Budapesta.

Agenția Maghiară pentru Turism a precizat că selecția s-a făcut pe baza unui set de criterii stabilite anterior. Au fost analizate calitatea comunității de urmăritori, nivelul de implicare al acestora și măsura în care conținutul produs de fiecare creator se potrivea cu obiectivul de consolidare a imaginii Ungariei.

În final, au fost selectați 51 de influenceri, iar în cazul a patru dintre ei lista prevedea și câte o persoană însoțitoare.

Participanții proveneau din numeroase țări: Statele Unite, Slovacia, Germania, Italia, Spania, Țările de Jos, Norvegia și Marea Britanie, dar și din Brazilia, Australia și Liban. Printre invitați s-au numărat dansatori, actori și modele.

Misiunea influencerilor era să publice fotografii, videoclipuri și relatări despre experiența lor în Budapesta pe propriile rețele sociale, contribuind astfel la promovarea orașului și a Ungariei ca destinație turistică.

Hoteluri de lux și legături cu familia Orban

Programul pregătit pentru influencerii invitați a inclus mese la restaurante și evenimente în unele dintre cele mai exclusiviste locații din Budapesta, precum și vizite la obiective turistice importante, între care Opera de Stat a Ungariei.

Invitații au fost cazați în trei hoteluri de lux: Dorothea Hotel, Four Seasons Hotel Gresham Palace și Kempinski Hotel Corvinus.

Dintre acestea, Dorothea Hotel este cel care atrage atenția prin legăturile sale cu cercul apropiat al premierului ungar. Hotelul se află în sfera de interese a omului de afaceri Tiborcz Istvan, ginerele lui Viktor Orban și soțul lui Rahel Orban, fiica premierului.

Programul nu s-a limitat la cazare. Influencerii au beneficiat de mese, experiențe și activități în mai multe locații exclusiviste din Budapesta, în cadrul campaniei prin care autoritățile ungare urmăreau să promoveze imaginea capitalei în străinătate.

Când promovarea Ungariei a ajuns să promoveze Praga

Participanții trebuiau să creeze conținut care să promoveze Budapesta și Ungaria. Nu toți au reușit însă să respecte întocmai această misiune.

În unele dintre postările lor, influencerii nu au menționat nici măcar orașul în care se aflau, iar în anumite cazuri nici Ungaria nu a fost indicată.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este o influenceriță americană, Haley Kalil, care, într-unul dintre videoclipurile sale, a indicat drept locație Praga, deși filmarea fusese realizată la Budapesta.

O altă participantă, Kefaya Abudayyeh, i-a transmis fiicei lui Orban, Rachel, un mesaj entuziast în care îi mulțumea pentru experiență: „Rachel, te iubim, sincer, și îți mulțumim pentru tot. Ești minunată, ne bucurăm de fiecare moment aici. Jur că vorbesc serios și nu sunt singura - toate fetele gândesc la fel”.

Autoritățile au considerat excursia un succes

În ciuda acestor probleme, Agenția Maghiară pentru Turism a evaluat proiectul drept un succes.

Konnyid Laszlo, directorul general al MTÜ, declara că efectele excursiei deveniseră deja „simțite” la puțin peste o lună de la desfășurarea evenimentului. Afirmația era făcută într-o perioadă în care filmul de promovare realizat în cadrul proiectului abia fusese lansat.

Într-un interviu acordat emisiunii Mokka, difuzată de postul TV2, acesta afirma că materialele realizate de influencerii aflați la Budapesta ajunseseră la 300 de milioane de persoane din 150 de țări.

Potrivit aceleiași declarații, în primele cinci zile după realizarea materialelor, numărul rezervărilor făcute în avans din Statele Unite ale Americii crescuse cu peste 40%.

Creștere de 39% a nopților de cazare, potrivit MTÜ

Ulterior, Agenția Maghiară pentru Turism a prezentat și alte date pentru a argumenta impactul campaniei.

În răspunsul transmis publicației 444 la solicitarea de informații de interes public, MTÜ a susținut că, peste creșterile organice înregistrate în țările care nu fuseseră vizate de campanie, s-a observat o creștere a numărului de turiști proveniți din piețele cu comunități mari de urmăritori ai influencerilor participanți.

Potrivit agenției, în perioada de după eveniment, numărul nopților de cazare rezervate de turiști internaționali a crescut cu 39% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În cele 15 țări cu cele mai mari comunități de urmăritori ale influencerilor participanți, creșterea raportată a fost și mai mare, ajungând la 64%.

Rămâne însă diferența majoră dintre suma prezentată inițial și costul real comunicat ulterior: în loc de aproximativ 1,5 miliarde de forinți, proiectul a ajuns la 3,1809 miliarde de forinți net (8 milioane de euro).

Din total, 1,4789 miliarde de forinți au reprezentat achiziția de spațiu media pe platformele influencerilor, în timp ce organizarea evenimentului și campania internațională au fost realizate prin intermediul unor companii private contractate în cadrul sistemului de achiziții publice din Ungaria.

Cazul se înscrie într-un context mai larg de controverse privind modul în care au fost distribuite fondurile publice în Ungaria în timpul guvernelor conduse de Viktor Orban. Mai multe proiecte și contracte publice asociate perioadei sale la putere au fost criticate în mod repetat pentru posibile conflicte de interese.