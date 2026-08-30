NASA a lansat telescopul spaţial Roman

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NASA a lansat duminică telescopul spaţial Roman cu o rachetă Falcon Heavy a companiei SpaceX, de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida, transmite AFP.

Conform materialului video difuzat de agenţia aerospaţială a Statelor Unite, decolarea a avut loc la ora locală 7.26 (11.26 GMT).

Telescopul dezvoltat timp de un deceniu cu un buget de peste patru miliarde de dolari a fost numit în cinstea astronoamei americane Nancy Grace Roman, numită şi "mama lui Hubble" - un alt telescop celebru al NASA.

Un „Atlas al Universului”. Roman vede de 100 de ori mai larg decât Hubble

Misiunea lui este să cartografieze cosmosul timp de mai mulţi ani, realizând un "Atlas al Universului" şi răspunzând unor întrebări rămase după ce Hubble a dovedit că universul este în expansiune. Roman are un câmp vizual de peste 100 de ori mai larg decât Hubble şi mult mai mare decât al unui alt telescop spaţial, James Webb.

Roman va ajunge pe poziţie, la circa 1,5 milioane de km de Pământ, în circa 100 de zile. După intrarea în funcţiune, va efectua cercetări în tandem cu Webb, care este mai mare, mai puternic şi mai precis, dar cu un câmp vizual mai îngust.

Conform responsabilului tehnic Dave Content, Roman ar urma să descopere mii de planete şi zeci de mii de supernove - stele imense aflate spre sfârşitul vieţii - şi să realizeze "cel mai mare catalog de obiecte astronomice" de până acum, permiţând să se afle cât de frecvent apar sisteme solare similare cu al Terrei.

Noul telescop va da şi date despre "materia neagră" despre care se crede că reprezintă 95% din univers, dar este invizibilă, fiind într-un fel "liantul" gravitaţional, în timp ce "energia neagră" este implicată în expansiunea universului.

O „întoarcere în timp” de miliarde de ani

Observaţiile complementare cu ale telescopului Rubin din Chile şi ale sondei Euclid a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) sunt foarte aşteptate, deoarece ar putea răsturna teoriile actuale despre structura universului. Imaginile în infraroşu vor capta lumina emisă de obiectele spaţiale în urmă cu miliarde de ani, într-o "întoarcere în timp".

Datele transmise de Roman vor fi accesibile publicului larg şi oamenilor de ştiinţă din întreaga lume, dar volumul lor va fi considerabil, mult prea mare pentru a fi descărcat pe un laptop personal, a precizat Content.

Preşedintele american Donald Trump a participat cu ocazia lansării la o ceremonie la sediul NASA.