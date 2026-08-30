Rusia pregătește atacuri masive asupra Ucrainei. Moscova anunță că va lovi sectorul energetic

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Rusia a anunţat duminică faptul că pregăteşte "atacuri masive" împotriva "instalaţiilor din sectorul energetic" din Ucraina, pe fondul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimele luni, relatează AFP.

"Forţele armate ruse au început pregătirile pentru atacuri masive împotriva instalaţiilor din sectorul energetic al Ucrainei, ca răspuns la atacurile continue ale regimului de la Kiev împotriva infrastructurii civile şi a complexului petrolier şi energetic al Rusiei", a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Atacurile asupra infrastructurii s-au intensificat în ultimele luni

Iarna trecută, Moscova şi-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al ţării şi lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig şi întuneric.

Rusia şi Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanţă lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalaţii petroliere şi portuare, precum şi nave.

Aceste atacuri se soldează în mod regulat cu victime civile.

Duminică, armata rusă a susţinut că a atacat peste noapte o fabrică din Kiev care produce azbest şi ciment, ale cărei depozite, conform Moscovei, erau folosite pentru depozitarea explozibililor, precum şi un producător de drone şi muniţii.

Sâmbătă, un atac aerian rusesc asupra unui depozit de muniţii din afara oraşului Kiev a provocat o explozie masivă şi a ucis cel puţin 37 de persoane.

Ucraina a atacat o rafinărie de petrol din Rusia

Între timp, Ucraina a atacat peste noapte o rafinărie de petrol din nord-vestul Rusiei folosind drone, provocând un incendiu, au raportat autorităţile locale.