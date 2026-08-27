Incendiu pe o navă în Marea Neagră: 12 persoane salvate de Garda de Coastă la Sfântu Gheorghe. Nicușor Dan, prima reacție

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Dramă în Marea Neagră, la 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe: o intervenție contracronometru a Poliției de Frontieră s-a încheiat cu salvarea a 12 marinari de pe o navă comercială cuprinsă de incendiu. Echipajul a fost recuperat din valuri de 2,5 metri, în cadrul unei operațiuni dificile coordonate de MRCC Constanța.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit, joi seară, în cadrul unei acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor, desfăşurată în Marea Neagră, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, a avut loc un incendiu, scrie Agerpres.

În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale aflate în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu. MRCC Constanţa a declanşat o operaţiune de căutare şi salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenţie fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la faţa locului de către MRCC Constanţa, informează Garda de Coastă.

Intervenție dramatică în Marea Neagră: Marinari aruncați în apă și un rănit grav

În urma informaţiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, poliţiştii de frontieră au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea acestora.

În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale, au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două au fost salvate de către echipajul navei comerciale.

Operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenţia rapidă a poliţiştilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM şi nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol, a arătat sursa citată.

Potrivit unor surse oficiale, nava afectată era sub pavilionul Republicii Dominicane. O persoană din echipaj are răni grave la o mână, precizează sursele citate.

Nicușor Dan, precizări

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că nava comercială care a luat foc joi seară în Marea Neagră a fost lovită, el apreciind intervenţia Gărzii de Coastă care a dus la salvarea tuturor membrilor echipajului.

În cursul acestei seri am avut un eveniment la limită, dar în afara apelor noastre teritoriale, am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenţia Gărzii noastre de Coastă, toţi membrii echipajului au fost salvaţi, pentru care felicit echipele de la Garda de Coastă pentru că au acţionat prompt şi în condiţii meteo nefavorabile. (...) Nava a fost lovită (...) şi pare că s-a scufundat. Dar pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de...Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lansăm în speculaţii acum, a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Chişinău.

O navă comercială, sub pavilion Republica Dominicană, a luat foc, joi seară, în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvaţi.

În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale aflate în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu. MRCC Constanţa a declanşat o operaţiune de căutare şi salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenţie fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la faţa locului de către MRCC Constanţa, a informat Garda de Coastă.

În urma informaţiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, poliţiştii de frontieră au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea acestora.

În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale, au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două au fost salvate de către echipajul navei comerciale.

Operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenţia rapidă a poliţiştilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM şi nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol, a arătat sursa citată.