Ucraina primește noi interceptoare Patriot pentru apărarea împotriva rachetelor rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski/ O dronă aeriană cu încărcătură explozivă. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews/Iulia Horovei

Ucraina a primit recent noi interceptoare Patriot, a anunțat, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fără a oferi foarte multe detalii despre noile livrări.

Ucraina a primit recent un număr mic de interceptoare Patriot de fabricaţie americană, capabile să doboare rachete balistice ruseşti, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

De asemenea, Ucraina a primit confirmarea viitoarelor livrări ale sistemului francez de rachete sol-aer Crotale, a declarat preşedintele, citat de postul de televiziune Suspilne.

El nu a precizat câte unităţi au sosit şi nici cine le-a furnizat, potrivit Agerpres.

Ucraina are nevoie de mai multe interceptoare Patriot

Livrarea noilor interceptoare vine în contextul în care Ucraina încearcă să îşi consolideze capacitatea de apărare împotriva atacurilor ruseşti cu rachete balistice. Zelenski a cerut în repetate rânduri Statelor Unite suplimentarea stocurilor de interceptoare Patriot, însă Donald Trump a transmis că Washingtonul are nevoie, la rândul său, de aceste rachete pentru propria apărare.

Kievul şi Washingtonul au ajuns, însă, la un acord de principiu privind posibilitatea ca Ucraina să producă pe teritoriul său interceptoare pentru sistemele Patriot, în luna iulie. Potrivit lui Zelenski, acordul politic a fost obţinut în urma discuţiilor cu preşedintele american.

Donald Trump a anunţat public acordarea unei licenţe Ucrainei pentru fabricarea rachetelor Patriot, în timpul întâlnirii cu Zelenski de la summitul NATO de la Ankara. Preşedintele american a precizat însă că producătorul sistemului nu fusese încă informat în acel moment, urmând ca aspectele comerciale şi tehnice să fie clarificate ulterior.

Pentru Ucraina, producţia locală ar putea reprezenta o soluţie pe termen mai lung la problema deficitului de interceptoare. Atacurile repetate ale Rusiei consumă rapid muniţia disponibilă, iar accesul la noi rachete Patriot depinde în prezent de capacitatea Statelor Unite şi a celorlalţi parteneri occidentali de a furniza astfel de sisteme şi muniţii.

Problema stocurilor a devenit deosebit de importantă după ce armata ucraineană nu a reuşit să intercepteze rachete balistice ruseşti în mai multe atacuri recente, pe fondul numărului insuficient de interceptoare disponibile.

Liderii europeni își continuă sprijinul pentru Ucraina

Luni, 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, mai mulți lideri europeni au mers la Kiev pentru a reafirma sprijinul acordat țării în războiul cu Rusia. Printre cei prezenți s-au numărat premierul britanic Andy Burnham și președintele Consiliului European, Antonio Costa, în timp ce alți lideri, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, au participat la reuniunile aliaților prin videoconferință.

Andy Burnham a anunțat, cu ocazia primei sale vizite internaționale în calitate de premier britanic, că Londra aprobă partajarea unor informații clasificate privind componente britanice ale rachetei SCALP. Decizia este destinată să permită Franței și Ucrainei să avanseze în direcția asamblării acestei rachete în Ucraina. Burnham a reafirmat, totodată, angajamentul Regatului Unit de a continua sprijinirea Kievului în fața agresiunii ruse.

Franța s-a angajat, la rândul său, să livreze noi rachete interceptoare Ucrainei, într-un moment în care Kievul avertizează asupra diminuării stocurilor de muniție pentru apărarea antiaeriană.

Și Uniunea Europeană a anunțat continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că UE și statele sale membre au oferit deja sprijin politic, financiar, umanitar, militar și diplomatic în valoare de sute de miliarde de euro și că acest sprijin va continua atât pe durata războiului, cât și în perioada negocierilor de pace și a reconstrucției. În aceeași zi, UE a anunțat o nouă tranșă de 6,1 miliarde de euro destinată Ucrainei, inclusiv pentru consolidarea apărării aeriene și a capacităților de rachete și muniții.

România a reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru Kiev. Președintele Nicușor Dan a declarat că România va continua să fie alături de Ucraina și a subliniat angajamentul Bucureștiului pentru susținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării. Mirabela Grădinaru a fost cea care a mers la Kiev, unde au avut loc festivitățile dedicate Zilei Independenței Ucrainei, fără președintele Nicușor Dan.