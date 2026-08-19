Mister vechi de 34 de ani, rezolvat de topirea ghețarului. Doi alpiniști dispăruți au fost găsiți în Elveția

Doi alpiniști găsiți după 34 de ani, după topirea unui ghețar. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Doi alpiniști belgieni dispăruți în Elveția în 1992 au fost găsiți după 34 de ani. Trupurile lor au fost descoperite într-un ghețar și identificate cu ajutorul testelor ADN.

Cadavrele a doi alpinişti belgieni dispăruţi în Elveţia acum 34 de ani au fost în sfârşit găsite, după ce au fost eliberate de topirea gheţarului Trift, a anunţat miercuri poliţia cantonală Valais, transmite miercuri AFP.

Pe 26 iulie, un excursionist a raportat găsirea a două cadavre pe acest gheţar din sudul Elveţiei, situat în apropierea graniţei cu Italia.

Cadavrele au fost transportate la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais din Sion pentru identificare.

„O comparaţie directă a profilurilor ADN a stabilit oficial că acestea sunt cadavrele a doi alpinişti dispăruţi în regiunea Weissmies în 1992”, a declarat poliţia elveţiană într-un comunicat de presă.

Alpiniștii aveau 39 și 41 de ani la data dispariției

Cei doi bărbaţi erau cetăţeni belgieni şi aveau 39 şi 41 de ani la momentul dispariţiei lor.

Poliţia cantonală Valais menţine o listă a persoanelor dispărute care datează din 1925, în principal cele care au dispărut în munţii înalţi sau pe căile navigabile.

Odată cu retragerea gheţarilor, uneori sunt descoperite rămăşiţele unor persoane date dispărute în munţi cu zeci de ani în urmă.

Anul trecut, rămăşiţele unui alpinist dispărut în 1994 au fost găsite în masivul Obergabelhorn, lângă Zermatt, în Valais, potrivit Agerpres.

Tânărul britanic George, găsit decedat în Munții Bucegi

Pe 14 august, a fost găsit trupul unui tânăr în vârstă de 18 ani, într-o stare avansată de degradare, în zona Valea Ciubotea din Munții Bucegi. Asupra acestuia au fost descoperite documente emise pe numele lui George Smyth, tânărul britanic dispărut în noiembrie 2025.

George Smyth, student la University of Bristol, venise singur în România, fără ca familia sa să știe despre excursie. Tânărul dispăruse în timp ce făcea o drumeție în Munții Bucegi, după ce plecase din Poiana Brașov cu destinația Bran.

În seara zilei de 23 noiembrie 2025, acesta a apelat numărul 112 și a spus că s-a rătăcit. Salvamontiștii au pornit imediat în căutarea lui, însă, în ciuda operațiunilor desfășurate în zilele și săptămânile următoare, nu au reușit să îl găsească.

În timpul căutărilor, salvatorii au găsit rucsacul tânărului și au verificat mai multe zone din masiv. Operațiunile au fost îngreunate de condițiile meteorologice și de stratul de zăpadă, fiind reluate pe măsură ce terenul a devenit accesibil.

În ultimele săptămâni, echipele Salvamont Brașov au continuat să verifice zone din Munții Bucegi, în încercarea de a găsi indicii despre locul în care s-ar putea afla tânărul.