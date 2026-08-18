Piatră uriașă de 3,1 kg, scoasă din vezica unui bărbat. Ar putea fi un record mondial/ FOTO

Doctori în operație. Sursa foto: Pexels

O piatră uriașă de 3,1 kilograme, scoasă din vezica unui bărbat de 55 de ani din Sri Lanka, ar putea stabili un nou record mondial.

Medicii din Sri Lanka au îndepărtat o piatră uriașă din vezica urinară a unui bărbat, cu o greutate comparabilă cu cea a unui nou-născut. Piatra, care cântărește 3,1 kilograme, ar putea fi cea mai mare de acest fel înregistrată vreodată.

Intervenția a avut loc săptămâna trecută la un spital din Trincomalee, în estul Sri Lankăi.

Fusese internat după un AVC. Ce simptome au dus la descoperirea pietrei de 3,1 kg

Pacientul, în vârstă de 55 de ani, fusese internat după ce suferise un accident vascular cerebral. În timpul tratamentului, medicii au descoperit pietre în vezica urinară după ce au observat că avea dificultăți la urinare.

În timpul operației, medicii au îndepărtat piatra, care cântărea aproximativ cât un bebeluș născut la termen și avea aproximativ dimensiunea unui ou de struț.

Sri Lanka: Doctors remove 3.1kg stone from man's bladder. pic.twitter.com/f3vvJk99Fs— Sarkari Babu (@SarkariBabu_1) August 18, 2026

„Conform înregistrărilor disponibile, aceasta este cea mai mare piatră din vezica urinară documentată și îndepărtată chirurgical”, a declarat, pentru BBC, dr. Prahalahan Balakrishnan, medicul care a condus intervenția.

El a adăugat că pacientul se află într-o stare de sănătate „foarte bună”. El va rămâne internat și continuă să primească tratament pentru celelalte probleme medicale, au precizat medicii.

Dr. Balakrishnan a mai spus că piatra s-ar fi aflat în vezica pacientului de aproximativ 5-10 ani.

Piatra avea aproximativ 17 centimetri lungime, fiind comparată ca dimensiune cu un ou de struț.

Cum se formează pietrele în vezica urinară?

Pietrele vezicale se formează atunci când mineralele din urină se cristalizează și se transformă în formațiuni solide. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când vezica urinară nu se golește complet, iar urina rămasă devine mai concentrată, favorizând formarea cristalelor.

Deși pietrele mici, uneori de dimensiunea unor grăunțe de nisip, pot fi eliminate spontan, cele mai mari pot bloca fluxul urinar și pot necesita intervenție medicală. O piatră de peste patru centimetri este considerată „gigant”, ceea ce face ca formațiunea de aproximativ 17 centimetri descoperită în Sri Lanka să fie cu atât mai neobișnuită.

Este sau nu un record mondial?

Potrivit Guinness World Records, cea mai mare piatră de la o vezică urinară înregistrată anterior a fost îndepărtată de la un pacient din Brazilia, în 2003. Aceasta cântărea 1,9 kg și avea o lungime de 17,9 cm.

Piatra îndepărtată recent în Sri Lanka cântărește însă 3,1 kg și are aproximativ 17 cm lungime.

Așadar, dacă recordul va fi confirmat oficial, piatra extrasă de la pacientul din Sri Lanka ar depăși recordul anterior ca greutate, deși este ușor mai scurtă ca lungime.

Ce simptome pot indica prezența pietrelor în vezică?

Pietrele din vezica urinară nu provoacă întotdeauna simptome la început, mai ales atunci când sunt mici. Pe măsură ce cresc, însă, acestea pot provoca manifestări care nu ar trebui ignorate.

Printre cele mai frecvente se numără durerea sau senzația de arsură la urinare, nevoia de a urina mai des, dificultatea de a începe urinarea și întreruperea bruscă a jetului urinar.