China amenință UE cu un „răspuns ferm” dacă Bruxelles-ul introduce restricții contra companiilor sau produselor chineze

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Ministerul chinez al Comerțului a lansat un nou avertisment Uniunii Europene, în urma apariției unor informații privind un posibil nou instrument european pentru a combate practicile comerciale considerate neloiale. Beijingul critică planurile comerciale discutate în UE.

Beijingul susține că astfel de măsuri ar afecta relațiile comerciale dintre cele două părți, scrie Reuters. Avertismentul a fost transmis de Ministerul chinez al Comerțului, în urma apariției unor informații privind un posibil nou instrument european pentru a combate practicile comerciale considerate neloiale. Beijingul critică planurile comerciale discutate în UE.

Ministerul chinez al Comerțului a reacționat la informațiile conform cărora unele state membre ale UE au în vedere pregătirea unui instrument ce ar permite Uniunii să adopte măsuri mai dure contra Chinei.

Instrumentul ar urma să fie asemănător cu Section 301 din legislația comercială a SUA

Conform informațiilor apărute în sursa citată, instrumentul ar urma să semene cu Section 301 din legislația comercială a Statelor Unite. Acesta permite SUA să investigheze practicile comerciale considerate neloiale, dar și impunerea de măsuri de răspuns. China consideră că o astfel de abordare ar fi o măsură „protecționistă și unilateralistă”.

Ministerul chinez al Comerțului a avertizat că introducerea unor astfel de restricții ar putea aduce prejudicii în stabilitatea relațiilor comerciale dintre China și UE. Autoritățile de la Beijing au transmis că s-ar putea afecta încrederea reciprocă și procesul de negociere. Amintim și că în luna septembrie Bruxelles-ul a cerut Chinei să reducă exporturile de automobile hibride pe piața UE pentru a evita un război comercial.

Represalii avute în vedere de China



Conform presei internaționale, presa de stat chineză Global Times a transmis că Beijingul ar putea introduce o serie de instrumente de răspuns dacă UE va adopta măsuri contra companiilor chineze.



Printre variantele vehiculate se află anchete despre discriminarea companiilor chineze, investigații despre securitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare și examinarea impactului subvențiilor acordate companiilor străine. Atenționarea vine într-un moment în care relațiile comerciale dintre China și UE au deja dispute privind accesul pe piețe, subvențiile și concurența.

Germania și Franța ar finaliza un document comun

Reuters citează și o analiză a lui Noah Barkin, consilier principal al Rhodium Group pentru relațiile Europa - China, care afirmă că Germania și Franța ar finaliza un document comun prin care să solicite Comisiei Europene accelerarea dezvoltării unui instrument inspirat de Section 301. Însă documentul european nu a fost prezentat public în materialul citat, iar articolul nu indică faptul că Uniunea Europeană ar fi adoptat deja o asemenea măsură.

China a mai avertizat UE, în luna mai 2026, împotriva impunerii de restricţii comerciale în urma unei discuţii interne a UE privind relaţiile cu Beijingul. Ulterior, în luna iunie, Uniunea Europeană și China au convenit să înființeze un mecanism de consultare la nivel înalt pentru a gestiona tensiunile comerciale.