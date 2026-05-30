DCNews Stiri China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Data publicării: 30 Mai 2026

China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Autor: Ioan-Radu Gava

xi jinping presedintele chinei Foto: Agerpres
China ameninţă cu represalii dacă UE extinde barierele comerciale

China a avertizat Uniunea Europeană împotriva impunerii de noi restricţii comerciale în urma unei discuţii interne a UE privind relaţiile cu Beijingul, declarând că va răspunde ferm oricăror noi măsuri pe care le consideră discriminatorii, relatează dpa și Agerpres.

Ministerul Comerţului din China a emis sâmbătă o declaraţie conform căreia UE ar trebui să susţină liberul schimb şi concurenţa loială şi să respingă protecţionismul şi acţiunile unilaterale.

Beijingul a adăugat că, dacă Bruxellesul introduce "instrumente comerciale unilaterale" sau restricţii discriminatorii, China va "riposta decisiv" şi va lua "măsuri eficiente" pentru a-şi apăra interesele.

CITEȘTE ȘI - Europa rămâne dependentă de China: 68% dintre firme își mențin sau extind operațiunile pe partea cealaltă a Globului

Preocupările Uniunii Europene în ceea ce privește relația cu China

Avertismentul a venit după ce Comisia Europeană a purtat vineri discuţii interne asupra politicilor comerciale în privinţa relaţiilor UE-China.

Nu s-au luat decizii în cadrul reuniunii, care avea ca scop alimentarea discuţiilor de la o viitoare reuniune a G7, principalele naţiuni industrializate, şi de la un summit al UE la mijlocul lunii iunie.

În urma discuţiilor, Comisia a declarat că China rămâne un partener important şi că dialogul va continua.

Cu toate acestea, Bruxellesul a adăugat că starea actuală a relaţiilor comerciale şi a investiţiilor "nu este sustenabilă", invocând legăturile tot mai mari dintre preocupările economice şi cele de securitate şi solicitând "un răspuns mai robust şi mai coerent" din partea UE.

Beijingul a declarat că rămân deschise canalele de comunicare cu blocul comunitar şi a indicat că există discuţii în desfăşurare privind stabilirea unui mecanism de consultare pentru comerţ şi investiţii.

Relaţiile dintre cele două părţi au fost tensionate din cauza tarifelor UE asupra vehiculelor electrice chinezeşti, a investigaţiilor reciproce privind practicile de piaţă şi a controalelor chineze la exporturile de materii prime cheie.

china
uniunea europeana
