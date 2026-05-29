Absolvenții promoției 1971 ai Colegiului Național „Grigore Moisil” din Brașov, reuniune la 55 de ani de la absolvire

Astăzi, la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Brașov, fostul Liceu de Cultură Generală nr. 4, are loc reuniunea aniversară a absolvenților promoției 1971, la 55 de ani de la încheierea studiilor liceale.

Evenimentul readuce împreună foști colegi care, de-a lungul deceniilor, au urmat parcursuri profesionale diverse, păstrând însă legătura cu anii de formare petrecuți în școala brașoveană. Reuniunea reprezintă un moment de rememorare, recunoștință și reafirmare a valorii educației primite în cadrul instituției.

Printre absolvenții acestei promoții se află și Dumitru-Dorin Prunariu, primul cosmonaut român, personalitate marcantă a științei, aviației și explorării spațiale. Prezența sa conferă evenimentului o semnificație aparte, cu atât mai mult cu cât, în această lună, România a marcat 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, realizat de Dumitru-Dorin Prunariu în perioada 14–22 mai 1981.

Reuniunea promoției 1971 de la Colegiul Național „Grigore Moisil” devine astfel nu doar o întâlnire a unei generații, ci și o punte simbolică între memoria școlii, performanța individuală și contribuția Brașovului la istoria națională. Anii de liceu rămân, pentru mulți dintre absolvenți, temelia pe care s-au construit cariere, prietenii și destine remarcabile.

Evenimentul subliniază rolul important al școlii în formarea unor personalități care au dus numele Brașovului și al României pe cele mai înalte trepte ale recunoașterii publice, inclusiv dincolo de granițele Pământului.