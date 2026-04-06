Misiunea Artemis II. Update: Moment istoric! Omul a ajuns, oficial, la cea mai îndepărtată distanță de Pământ / video
Data actualizării: 21:02 06 Apr 2026 | Data publicării: 19:22 06 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

luna vazuta de pe sonda orion a misiunii artemis 2 Foto: Agerpres

Sonda Orion a misiunii Artemis II ajunge luni, 6 aprilie 2026, la Lună, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani.

Update:

Echipajul capsulei Orion a depășit distanța la care a ajuns misiunea Apollo 13. Omul a ajuns, oficial, la cea mai îndepărtată distanță de Pământ. Recordul precedent, al misiunii Apollo 13, era de aproximativ 400.171 km. Misiunea Artemis II va ajunge la 406.777,789 kilometri

Update:

Vă prezentăm primele imagini cu Luna văzută de la bordul stației Orion, a misiunii Artemis II. Transmisiunea LIVE, mai jos.

Știrea inițială

Luni, 6 aprilie 2026, cei patru astronauți ai navei Artemis II vor călători mai departe de Pământ decât oricare om din istorie. Ei vor doborî recordul stabilit de Apollo 13 în 1970.

Cei patru vor ajunge în jurul feței îndepărtate a Lunii, fotografiind caracteristici lunare nemaivăzute până acum de ochiul uman. În punctul lor cel mai apropiat, vor trece la aproximativ 4.000 de mile deasupra suprafeței lunare.

CITEȘTE ȘI                 -                 Imaginea Lunii surprinsă de NASA stârnește controverse: de ce pare mai mică decât ar trebui?

Printre momentele importante se numără:

  • 13:56 EDT (20:56 în România): Echipajul navei Artemis II depășește recordul de distanță stabilit de Apollo 13;
  • 14:45 EDT (21:45 în România): Începe perioada de observare lunară;
  • 18:47 EDT (00:47 în România): Pierderea preconizată a comunicațiilor pe măsură ce Artemis II se îndreaptă în spatele Lunii (aproximativ 40 de minute);
  • 19:02 EDT (02:02 în România): Cea mai mică apropiere a navei Artemis II de Lună;
  • 19:05 EDT (02:05 în România): Artemis II atinge cea mai mare distanță față de Pământ.

Rămâneți alături de DC News pentru cele mai noi informații și primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii.

