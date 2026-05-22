Victor Ponta, replică pentru Vlad Voiculescu după ce a scris "M**e PSD" pe Facebook

"Am văzut multe în politică, dar pur și simplu nu reușesc să înțeleg cum ar putea cineva din PSD să mai gândească și acum o alianță de guvernare cu USR. Nu am înțeles nici anul trecut cum s-a putut face o asemenea greșeală! USR este „brațul politic” al celor din afara României care ne tratează doar ca pe o colonie.

Useriștii sunt selectați pe criteriul obedienței față de „stăpânii” din afara ţării noastre și al disprețului față de „băștinași”, pe care îi consideră proști, corupți, leneși și needucați. Iar ura atavică față de PSD este o condiție de bază pentru acceptarea în „sectă”; chiar și foștii pesediști trebuie să își arate zi de zi „căința” pentru greșelile trecutului!

Cum să faci alianțe și să „stai în pat” cu cineva care te urăște și are ca obiectiv fundamental distrugerea societății pe care tu o reprezinți? Mă rog, poate nu mai înțeleg eu politica… sau poate este altceva în spate?", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Citeşte şi Vlad Voiculescu a scris "M**e PSD" pe Facebook, apoi a editat postarea

Iată postarea lui Vlad Voiculescu!



