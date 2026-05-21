€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult
Data publicării: 21 Mai 2026

Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

La aproape trei luni de încheierea PNRR, România nu are un Guvern care să îndeplinească jaloanele rămase pentru absorbția ultimelor tranșe de bani din Program.

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Delia Vrânceanu, unde a precizat că „normal ar fi ca săptămâna viitoare să avem un premier desemnat“.

„Deja s-a întins mult prea mult această criză și ne costă mult prea mult. Sunt în pericol programele din PNRR care mai trebuiau făcute, că restul nu mai avem timp să le facem până la 31 august 2026“, a spus analistul politic.

Bogdan Chirieac a precizat că în final va trebui să se ajungă la o soluție de compromis și cineva să cedeze, deoarece nu se poate forma un Guvern stabil după toate „liniile roșii“ care s-au pus.

CITEȘTE ȘI               -             Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!

„Toată lumea pune linii roșii: „Nu vreau cu nu știu ce partid!“ / „Nu vreau cu nu știu ce premier!“. Președintele la rândul său a spus că vrea Guvern pro-occidental și nu va accepta un Guvern din care să facă parte AUR care, totuși, e al doilea partid clasat la alegeri.

Cum toată lumea e cu „Nu, nu, nu, nu, nu“, nu ai cum să faci Guvernul. Cineva va trebui să mai spună și „Da!“. Categoric!

Situația devine critică din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al finanțării, și din punct de vedere al reformelor. Reforme măcar pentru PNRR, că nu mă aștept să reformeze cineva justiția sau administrația în câteva luni. În plus, pe zi ce trece ne afundăm mai mult în groapa economică în care ne-a băgat Ilie Bolojan, iar dorința sa absurdă să conducă țara cu un Guvern minoritar și cu PSD și AUR în opoziție, care să-l sprijine pe dânsul pe motiv că ... e liderul mișcării progresiste din România o văd total nefezabilă“, a punctat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -              Bogdan Chirieac: Admir propaganda pentru Ilie Bolojan, dar am o singură întrebare

Cătălin Predoiu / Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Variante de premieri interimari, dacă Ilie Bolojan va demisiona

Potrivit unor informații pe surse, Ilie Bolojan ar vrea să renunțe la fotoliul de premier și să lase în locul său un interimar, însă numele dorit este cel al Oanei Gheorghiu, o persoană, „fără îndoială excepțională, dar controversată“, potrivit lui Bogdan Chirieac.

„O majoritate solidă a avut fosta coaliție, dar Ilie Bolojan a hotărât că atât PNL cât și USR nu mai fac o coaliție cu PSD. Văd că formula premierului tehnocrat nu mai are aderență și cam toți șefii partidelor politice au spus că nu sunt de acord cu această variantă. Inclusiv Bolojan a spus că nu susține un premier tehnocrat dacă din Guvern face parte și PSD. 

CITEȘTE ȘI                -               Ilie Bolojan: Am informat Ambasada SUA

Dacă nu se negociază nu avem formulă guvernamentală. Cineva trebuie să cedeze. Sigur că e greu de lăsat și greu de încălcat declarațiile făcute, dar cineva trebuie să facă asta.

Am înțeles pe surse că domnul Ilie Bolojan a spus că ar demisiona și să lase un alt premier interimar în locul domniei sale. Am înțeles că a fost propus Cătălin Predoiu, totuși, cel mai bun ministru din ultimele guverne, cu cele mai bune rezultate, ridicarea MCV și aderarea la Schengen, dar dânsul (n.r. Ilie Bolojan) a spus că în niciun caz. O vrea premier interimar pe doamna Oana Gheorghiu. Dânsa e o persoană fără îndoială excepțională, dar din nefericire, intens controversată, cel puțin în acest moment. Să o pui pe doamna Oana Gheorghiu, cu toate problemele de acum, premier interimar e cam mult“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
ilie bolojan
catalin predoiu
Oana Gheorghiu
nicusor dan
pnl
psd
aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
De ce cred adolescenții (și nu numai) că „vorbește lumea” despre ei? Radu Leca explică mecanismul
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult
Publicat acum 49 minute
Dosarul 10 august ajunge la verdict. Sentința pentru foștii șefi ai Jandarmeriei, așteptată pe 11 iunie
Publicat acum 50 minute
Anunțul zilei de la Guvern despre programul Rabla 2026. Vezi de unde vei putea să-ți iei mașină
Publicat acum 1 ora si 9 minute
INHGA a emis Cod galben de inundații pe râuri din zece județe
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Publicat acum 7 ore si 58 minute
De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Publicat acum 6 ore si 0 minute
Minor mort la școală, în timpul pauzei. Ar fi căzut ca secerat
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close