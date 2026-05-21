Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Delia Vrânceanu, unde a precizat că „normal ar fi ca săptămâna viitoare să avem un premier desemnat“.

„Deja s-a întins mult prea mult această criză și ne costă mult prea mult. Sunt în pericol programele din PNRR care mai trebuiau făcute, că restul nu mai avem timp să le facem până la 31 august 2026“, a spus analistul politic.

Bogdan Chirieac a precizat că în final va trebui să se ajungă la o soluție de compromis și cineva să cedeze, deoarece nu se poate forma un Guvern stabil după toate „liniile roșii“ care s-au pus.

„Toată lumea pune linii roșii: „Nu vreau cu nu știu ce partid!“ / „Nu vreau cu nu știu ce premier!“. Președintele la rândul său a spus că vrea Guvern pro-occidental și nu va accepta un Guvern din care să facă parte AUR care, totuși, e al doilea partid clasat la alegeri.

Cum toată lumea e cu „Nu, nu, nu, nu, nu“, nu ai cum să faci Guvernul. Cineva va trebui să mai spună și „Da!“. Categoric!

Situația devine critică din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al finanțării, și din punct de vedere al reformelor. Reforme măcar pentru PNRR, că nu mă aștept să reformeze cineva justiția sau administrația în câteva luni. În plus, pe zi ce trece ne afundăm mai mult în groapa economică în care ne-a băgat Ilie Bolojan, iar dorința sa absurdă să conducă țara cu un Guvern minoritar și cu PSD și AUR în opoziție, care să-l sprijine pe dânsul pe motiv că ... e liderul mișcării progresiste din România o văd total nefezabilă“, a punctat Bogdan Chirieac.

Variante de premieri interimari, dacă Ilie Bolojan va demisiona

Potrivit unor informații pe surse, Ilie Bolojan ar vrea să renunțe la fotoliul de premier și să lase în locul său un interimar, însă numele dorit este cel al Oanei Gheorghiu, o persoană, „fără îndoială excepțională, dar controversată“, potrivit lui Bogdan Chirieac.

„O majoritate solidă a avut fosta coaliție, dar Ilie Bolojan a hotărât că atât PNL cât și USR nu mai fac o coaliție cu PSD. Văd că formula premierului tehnocrat nu mai are aderență și cam toți șefii partidelor politice au spus că nu sunt de acord cu această variantă. Inclusiv Bolojan a spus că nu susține un premier tehnocrat dacă din Guvern face parte și PSD.

Dacă nu se negociază nu avem formulă guvernamentală. Cineva trebuie să cedeze. Sigur că e greu de lăsat și greu de încălcat declarațiile făcute, dar cineva trebuie să facă asta.

Am înțeles pe surse că domnul Ilie Bolojan a spus că ar demisiona și să lase un alt premier interimar în locul domniei sale. Am înțeles că a fost propus Cătălin Predoiu, totuși, cel mai bun ministru din ultimele guverne, cu cele mai bune rezultate, ridicarea MCV și aderarea la Schengen, dar dânsul (n.r. Ilie Bolojan) a spus că în niciun caz. O vrea premier interimar pe doamna Oana Gheorghiu. Dânsa e o persoană fără îndoială excepțională, dar din nefericire, intens controversată, cel puțin în acest moment. Să o pui pe doamna Oana Gheorghiu, cu toate problemele de acum, premier interimar e cam mult“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.