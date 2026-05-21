Accident grav pe un bulevard din Iași, cu șase victime. Un copil de 2 ani a fost proiectat prin geam
Data publicării: 21 Mai 2026

Accident grav pe un bulevard din Iași, cu șase victime. Un copil de 2 ani a fost proiectat prin geam
Autor: Gabriela Ungureanu

accident iasi Accident în municipiul Iași. Sursa foto: Captură video Iași TV Live, Facebook
Un accident rutier grav s-a produs miercuri în municipiul Iași, pe bulevardul Nicolae Iorga, unde două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, șase persoane au fost implicate în eveniment, printre care și trei copii cu vârste de 2, 3 și 5 ani.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe și polițiști, fiind mobilizate autospeciale SMURD, echipaje de prim-ajutor și ambulanțe pentru transportul victimelor la spital. Traficul în zonă a fost blocat temporar pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, victimele erau conștiente în momentul sosirii echipajelor medicale. Cei trei minori au fost transportați la Spitalul de Copii „Sf. Maria” pentru investigații și îngrijiri medicale.

Copiii implicați în accident, cu multiple traumatisme

„Cei doi copii de 3 și 5 ani prezintă traumatism craniocerebral fără pierderea conștienței, excoriații, fiind stabili hemodinamic. Copilul de 2 ani prezintă traumatism craniocerebral cu pierderea conștienței”, a declarat managerul unității medicale, Cătălina Ionescu.

De asemenea, medicul-șef UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, a precizat că „sunt 6 victime, toate conștiente, dintre care 3 copii”, adăugând că minorul de 2 ani „a fost proiectat din autoturism pe carosabil”.

În accident au mai fost răniți o femeie în vârstă de 36 de ani și unul dintre șoferi, un tânăr de 26 de ani, ambii fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au transmis că șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

Reprezentanții IPJ Iași au anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

