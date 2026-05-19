DCNews Stiri Vești bune despre încălzirea globală. Scenariul cel mai sumbru pierde din intensitate
Data publicării: 19 Mai 2026

Vești bune despre încălzirea globală. Scenariul cel mai sumbru pierde din intensitate
Autor: Ioan-Radu Gava

pancarda protest incalzirea globala Foto: Unsplash
Cel mai pesimist scenariu climatic a fost revizuit în scădere de către cercetătorii din domeniu.

Cercetătorii din domeniul climei au revizuit în scădere scenariul cel mai pesimist privind încălzirea climei globale, invocând extinderea energiei regenerabile, dar subliniind totodată că aceste concluzii nu ar trebui interpretate ca un motiv de automulţumire, informează marţi DPA și Agerpres.

În acelaşi timp, oamenii de ştiinţă consideră că obiectivul de a limita încălzirea climei globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale va fi probabil depăşit, cel puţin temporar.

Noile scenarii analizate se bazează pe cercetările oamenilor de ştiinţă din cadrul World Climate Research Programme. Concluziile acestei unităţi de cercetare sunt incluse în rapoartele ONU privind clima, ale căror rezultate servesc drept bază pentru discuţiile purtate în timpul conferinţelor globale dedicate climei.

Autorul principal, cercetătorul olandez Detlef van Vuuren, a explicat motivele revizuirii în scădere într-un comentariu care însoţeşte articolul ştiinţific despre noile prognoze climatice.

Consecințele încălzirii globale rămân grave, avertizează specialiștii

El subliniază scăderea costurilor pentru energia regenerabilă, care au înregistrat o scădere mai rapidă decât se preconiza. Cu toate acestea, chiar şi în acest scenariu revizuit în sensul unei previziuni mai optimiste, consecinţele rămân grave.

La celălalt capăt al spectrului, chiar şi cele mai optimiste scenarii par acum mai sumbre decât în trecut. Întrucât emisiile de gaze cu efect de seră au continuat să crească în ultimii ani, nu mai este posibil să se menţină încălzirea globală, în mod constant, sub pragul de creştere de 1,5 grade Celsius.

Ministerul Federal al Mediului din Germania consideră atenuarea celui mai pesimist scenariu ca pe un succes al politicii climatice. Totuşi, ministerul german afirmă că nu trebuie subestimate consecinţele unei creşteri a temperaturii globale chiar şi doar cu 1,5 grade Celsius.

"Avem deja o idee despre ce înseamnă o lume marcată de o creştere a temperaturii cu doar 1,5 grade Celsius. Mai multe secete, valuri de căldură, dispariţia pădurilor, inundaţii şi alte evenimente meteorologice extreme", a transmis ministerul german într-un comunicat.

