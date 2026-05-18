PSD a fost înjurat de 35 de ani de pe vremea CDR
Data publicării: 18 Mai 2026

PSD a fost înjurat de 35 de ani de pe vremea CDR
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu sorin grindeanu, de la consultările cu Nicușor Dan Cei de la PSD au fost primii care au mers astăzi la consultările de la Cotorceni. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a criticat apetența anumitor lideri politici ori partide de a înjura în permanență PSD.

Sorin Grindeanu a fost invitat la România TV, la emisiunea moderată de jurnalistul Victor Ciutacu, unde i-a dat un sfat premierului interimar Ilie Bolojan, după care a făcut o trecere în revistă a tuturor momentelor de după 1989 în care Partidul Social Democrat în diferitele sale forme de evoluție s-a confruntat cu „înjurăturile“ din partea opoziției.

„Eu l-aș ruga public: Ilie, ieși din campanie, mai avem patru ani. Hai să facem lucrurile așezat, să nu le privim doar dintr-o direcție. E foarte simplu să faci politică în România de tipul următor - și mulți au făcut treaba asta în cei peste 36 de ani de la revoluție: Și-au construit platforma politică înjurând la PSD. Singurul lucru din platformă.

Noi, la PSD, am trecut prin experiențe de acest tip în toți acești ani. Din anii Convenției Democrate (1996-2000) și am văzut ce s-a ales. După aceea a venit Traian Băsescu și, la fel, cu PSD de dimineața până seara și am văzut ce s-a întâmplat și după experiența cu Traian Băsescu. A venit Klaus Iohannis, cu „Jó napot kívánok, PSD!“ și iarăși am văzut unde s-a ajuns“, a spus liderul PSD la România TV.

„Ilie Bolojan se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2030". Culisele unei candidaturi ratate în trecut

Sorin Grindeanu: Toți cei care au avut acest proiect politic de a înjura PSD au sfârșit prost

De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că simplul proiect politic de opoziție față de PSD nu ține loc de bunăstare românilor, iar în final se dovedește falimentar chiar pentru cei care îl promovează.

„Nu ține loc de foame, nu ține loc de viață mai bună pentru români dacă ai pe platforma ta politică un singur lucru, să înjuri la PSD. Ilie Bolojan, de câteva săptămâni bune doar acest lucru face. De dimineața până seara înjură la PSD încercând să coaguleze un public din România care este anti-PSD, dar asta nu înseamnă guvernare mai bună, nu înseamnă că inflația nu e de două cifre, asta nu înseamnă că PIB-ul nu a scăzut ori că românii nu trăiesc mai prost. 

Noi am văzut aceste lucruri în toți acești ani, iar toți cei care au avut acest proiect politic de a înjura PSD au sfârșit prost“, a spus, luni seară, la România TV, președintele social-democrat Sorin Grindeanu.

Comentarii (1)

Justinianus   •   19 Mai 2026   •   08:49

Bolovan de o rigiditate vecina cu un cadavru "viu"..

