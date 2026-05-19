Data publicării: 19 Mai 2026

SUA suspendă parțial cooperarea militară cu Canada. Ce nemulțumiri au americanii
Autor: Iulia Horovei

Donald Trump, președintele american. Sursa foto: Agerpres
Statele Unite ale Americii suspendă parțial cooperarea militară cu vecinul său, Canada, acuzând autoritățile de la Ottawa că nu și-au îndeplinit angajamentele în materie de apărare.

Departamentul Apărării al SUA suspendă o parte din cooperarea sa militară cu Canada pe fondul tensiunilor crescânde dintre cei doi vecini, a afirmat luni un oficial de rang înalt de la Pentagon, acuzând Ottawa că nu şi-a îndeplinit angajamentele în materie de apărare, a consemnat dpa.

Elbridge Colby, subsecretar pentru probleme politice al Pentagonului, a anunţat pe X că Statele Unite suspendă activitatea în cadrul Comisiei mixte permanente pentru apărare deoarece Canada nu a făcut suficient în ce priveşte politica de apărare.

„Nu mai putem evita decalajele dintre retorică şi realitate”, a scris Colby.

Comisia mixtă, înfiinţată în 1940 pentru a coordona problemele de securitate şi apărare dintre cei doi vecini, include reprezentanţi militari şi guvernamentali de rang înalt din amândouă ţările.

Așteptările SUA de la Canada

Potrivit lui Colby, Canada trebuie să investească mai mult în propriile capacităţi militare.

„Americanii şi canadienii vor fi în siguranţă şi prosperi doar investind în propriile noastre capacităţi de apărare”, a subliniat responsabilul american.

În postarea sa, Colby a făcut trimitere la un discurs pe care prim-ministrul canadian Mark Carney l-a susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos în ianuarie a.c. şi în care acesta a declarat că ordinea globală condusă de SUA se fracturează sub presiunea concurenţei dintre marile puteri şi a erodării cooperării bazate pe reguli. Preşedintele SUA, Donald Trump, a reacţionat furios la discurs la acel moment.

Relații tensionate cu mai mulți aliați occidentali

Relaţiile dintre Statele Unite şi Canada s-au deteriorat de când Trump a revenit în funcţie, în ianuarie 2025. Pe lângă chestiunea tarifelor comerciale, legăturile s-au tensionat din cauza remarcilor repetate ale lui Trump despre transformarea Canadei într-al 51-lea stat american, notează Agerpres.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, relațiile Washingtonului cu mai mulți aliați occidentali au devenit tot mai tensionate, în special cu state care au contestat pozițiile administrației americane. După ce Spania și-a menținut poziția critică privind războiul dus de SUA în Iran, Germania a devenit ținta liderului de la Washington, peste 5.000 de militari americani urmând să fie retrași din această țară NATO.

