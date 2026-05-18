Incident bizar pe o linie feroviară din Belgia. Cum a blocat un cangur trenurile
Data publicării: 18 Mai 2026

Incident bizar pe o linie feroviară din Belgia. Cum a blocat un cangur trenurile
Autor: Andrei Itu

Foto cu caracter ilustrativ Pexels / cangur


Un cangur a fost zărit, luni, în proximitatea unei linii de cale ferată din Belgia, traficul feroviar pe un traseu secundar fiind perturbat pentru scurt timp, transmite AFP.

Cangur semnalat pe șinele de cale ferată în Flandra, Belgia

Un cangur "a fost semnalat în jurul orei 09:00", ora locală, a afirmat pentru AFP Frédéric Sacré, purtătorul de cuvânt al Infrabel, administratorul reţelei feroviare belgiene.

"Un cangur şi-a făcut apariţia de-a lungul şinelor de cale ferată", lângă Zingem, în Flandra, a afirmat el, subliniind că nu deţine "detalii despre provenienţa animalului".

Trafic întrerupt timp de o oră din cauza cangurului

Traficul pe o linie secundară a fost întrerupt timp de o oră. "Poliţia a încercat fără succes să prindă animalul şi, prin urmare, a apelat la un medic veterinar. Medicul veterinar s-a dovedit mai abil", a declarat purtătorul de cuvânt. 

"Este genul de apariţie ceva mai neobişnuită", a estimat reprezentantul Infrabel, afirmând că este mai obişnuit cu perturbările provocate de vaci sau de oi. "Am mai avut o alpaca, în urmă cu câţiva ani, ne ducem aminte de asta", a spus el, notează Agerpres.

