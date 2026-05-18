Momentul prăbușirii a două avioane militare, surprins la un show aviatic din SUA | VIDEO

Două avioane militare s-au ciocnit duminică în timpul unui miting aviatic în nord-vestul Statelor Unite, însă fără a se înregistra victime, conform unor imagini spectaculoase difuzate de presa americană, relatează AFP și preluat de Agerpres.

„Un incident aerian a avut loc la baza aeriană Mountain Home în timpul mitingului aviatic Gunfighter Skies”, în statul Idaho, au indicat organizatorii evenimentului pe site-ul lor.

Membrii echipajului s-au catapultat

Într-o înregistrare video difuzată de postul Fox News, se pot vedea cele două aparate, avioane de tip EA-18G Growler ale marinei, lipite unul de celălalt, intrând apoi în vrie înainte de deschiderea cockpiturilor şi a patru paraşute.

Terrifying video shows two U.S. Navy EA-18G Growler jets collide midair during the second day of the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho on Sunday.



All four crew members successfully ejected and are being evaluated by medical personnel, the U.S.…

Aparatele se prăbuşesc la pământ într-o explozie puternică ce degajă un fum negru, în timp ce paraşutele aterizează, se pare, fără probleme.

Un accident în timpul unui miting aviatic la Reno, în Nevada, în 2011, a făcut 11 morţi şi cel puţin 60 de răniţi, când un aparat din Al Doilea Război Mondial s-a prăbuşit peste mulţimea de spectatori.

