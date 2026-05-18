DCNews Stiri Momentul prăbușirii a două avioane militare, surprins la un show aviatic din SUA | VIDEO
Data publicării: 18 Mai 2026

Momentul prăbușirii a două avioane militare, surprins la un show aviatic din SUA | VIDEO
Autor: Iulia Horovei

ciocnire accident avioane show sua Ciocnire între două avioane la un show aviatic din SUA. Sursa foto: FoxNews, X
Două avioane militare s-au ciocnit, duminică, în timpul unui show aviatic din Statele Unite ale Americii, membrii echipajului reușind să se catapulteze.

Două avioane militare s-au ciocnit duminică în timpul unui miting aviatic în nord-vestul Statelor Unite, însă fără a se înregistra victime, conform unor imagini spectaculoase difuzate de presa americană, relatează AFP și preluat de Agerpres.

„Un incident aerian a avut loc la baza aeriană Mountain Home în timpul mitingului aviatic Gunfighter Skies”, în statul Idaho, au indicat organizatorii evenimentului pe site-ul lor.

Membrii echipajului s-au catapultat

Într-o înregistrare video difuzată de postul Fox News, se pot vedea cele două aparate, avioane de tip EA-18G Growler ale marinei, lipite unul de celălalt, intrând apoi în vrie înainte de deschiderea cockpiturilor şi a patru paraşute.

Aparatele se prăbuşesc la pământ într-o explozie puternică ce degajă un fum negru, în timp ce paraşutele aterizează, se pare, fără probleme.

Un accident în timpul unui miting aviatic la Reno, în Nevada, în 2011, a făcut 11 morţi şi cel puţin 60 de răniţi, când un aparat din Al Doilea Război Mondial s-a prăbuşit peste mulţimea de spectatori.

  

