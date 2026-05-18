Românul care a compus piesa cu care Bulgaria a câştigat Eurovision 2026 a făcut parte din juriul național: "Alexandra Căpitănescu a fost preferata mea"

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026. Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este producătorul român din Constanţa, coautor al piesei învingătoare „Bangaranga”. El a contribuit la partea ritmică și la sound-ul minimalist al piesei. Cristian Tarcea s-a născut în Constanța, are 33 de ani, și este producător muzical, compozitor și DJ.

Cristian Tarcea a descris o experiență intensă și emoționantă la Eurovision 2026, afirmând că a fost surprins de reacțiile primite și de sprijinul din partea unor artiști cunoscuți din România, după victoria Bulgariei la Eurovision.

Cristian Tarcea, copleșit de emoții: "Am plâns cred că vreo 10 minute, la telefon nu mai aveam baterie"

El a mărturisit că a fost copleșit de emoții, a plâns timp de mai multe minute și a rămas uimit de numărul mare de mesaje primite după ce și-a repornit telefonul. De asemenea, a subliniat că a trăit o seară pe care o consideră importantă pentru România.

"O seară incendiară, zic eu bună pentru România din orice punct de vedere vrei să iei. A fost incredibil ce s-a întâmplat aseară. Eu nu m-am aşteptat, am avut 0 aşteptări şi am încercat să mă bucur de moment, să mă bucur că România este acolo şi să mă bucur că şi eu sunt indirect cu piesa Bulgariei.

În primul rând, am plâns cred că vreo 10 minute. La telefon nu mai aveam baterie de o oră, iar când am pornit telefonul, a explodat, am rămas şocat. Mi-au scris oameni de la care nu mă aşteptam, artişti mari de la noi, mi s-a părut extraordinar să primesc susţinere din partea lor", a afirmat Cristian Tarcea.

Ce a vorbit Cristian Tarcea cu Alexandra Căpitănescu

Cristian Tarcea a vorbit şi cu Alexandra Căpitănescu, care a adus României locul 3.

"Am reuşit să vorbesc destul de puţin. Dar ne-am îmbrăţişat şi i-am urat succes şi eu mă bucur foarte mult", a spus Cristian Tarcea, care a mai transmis că, oarecum, "România a câştigat de două ori" la Eurovision 2026.

Mai mult, Cristian Tarcea a spus că a fost în juriul Eurovision local, piesa lui preferată fiind a Alexandrei Căpitănescu.

"Alexandra Căpitănescu a fost preferata mea", afirmă Cristian Tarcea

"Putem spune că am câştigat de două ori. Am câştigat o dată cu un moment artistic foarte bun şi cu o piesă foarte bună care a ieşit pe locul 3 sau unii consideră că pe locul 2. Eu consider că trebuia să fie pe locul 2, sau poate chiar pe 1. Pe de altă parte, am câştigat cu un om care şi el e român, la rândul lui, şi care a participat la piesa unei alte ţări. Eu am fost în juriul Eurovision local şi pentru mine a fost piesa mea preferată. Am pus punctajul meu maxim", a mai declarat Cristian Tarcea, la Antena 3 CNN.

