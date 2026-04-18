DCNews Lifestyle Tragedie în lumea filmului: O cunoscută actriță a murit, după ce a fost găsită inconştientă în piscina unui club
Data actualizării: 11:54 18 Apr 2026 | Data publicării: 11:53 18 Apr 2026

Tragedie în lumea filmului: O cunoscută actriță a murit, după ce a fost găsită inconştientă în piscina unui club
Autor: Doinița Manic

imagine cu o lumanare, doliu Actrița avea 57 de ani. Foto: Pixabay

O cunoscută actriță a murit la 57 de ani, după ce a fost găsită inconştientă într-o piscină.

Actriţa Nadia Fares, cunoscută atât în Franţa, cât şi în străinătate graţie peliculei "Les rivieres pourpres" (2000), a decedat vineri seară, la vârsta de 57 de ani, transmite Agerpres, Ea fusese găsită inconştientă într-o piscină din Paris în urmă cu o săptămână şi apoi intrase în comă, potrivit AFP.

Cu imensă tristeţe anunţăm decesul, în această vineri, al Nadiei Fares. Franţa a pierdut o mare artistă, dar noi pierdem în primul rând o mamă, au scris fiicele ei, Cylia şi Shana Chasman, într-un mesaj trimis AFP. Totodată, au cerut respect şi discreţie în această perioadă de doliu.

Actrița fusese găsită inconștientă într-o piscină a unui club privat

Actriţa a murit la spitalul La Pitié Salpetriere din Paris, unde era spitalizată de duminica trecută, după ce a reieşit la suprafaţă, inconştientă, într-o piscină a unui club privat de pe strada Blanche, arondismentul IX, Paris.

A leşinat din cauza unui incident cardiac, au precizat fiicele actriţei pentru AFP. A fost deschisă o anchetă, dar nu a fost evidenţiată vreo infracţiune până în acest moment.

Val de reacții în lumea filmului

Personalităţi din lumea filmului i-au adus omagii: Adio, prietenă, a reacţionat pe Instagram Jean Dujardin, menţionând "talentul", "zâmbetul" şi "frumuseţea" actriţei. Nadia. Frumoasa mea. Ce tristeţe. Ce nedreptate, a scris Josiane Balasko.

Surâsul tău, forţa ta vitală, frumuseţea ta, energia ta pozitivă, bunătatea şi generozitatea ta ne vor lipsi atât de mult. E incredibil, câtă tristeţe, ce oroare!", a scris actriţa Elsa Zylberstein.

Nadia Fares se pregătea să realizeze primul ei lungmetraj în calitate de scenaristă şi regizoare în septembrie. Prin muncă, discuţii şi încăpăţânare, am găsit o superechipă, lucrăm împreună la o comedie de acţiune împreună cu Studios TF1, a explicat actriţa într-un ultim interviu publicat de revista Gala în luna ianuarie.

Actrița a suferit în 2007 o operaţie pe creier

În acelaşi interviu, dezvăluia că a suferit în 2007 o operaţie pe creier din cauza unui anevrism deloc minor. O bombă cu efect întârziat care trebuia tratată de urgenţă. Iar în patru ani am suferit patru operaţii pe cord, a adăugat actriţa, care spunea că practică înotul de patru ori pe săptămână.

Născută în 1968 la Marrakech (Maroc), Nadia Fares a copilărit la Nisa înainte să se mute la Paris pentru a urma o carieră artistică. A debutat în cinema în anii 1990, colaborând cu regizori de renume precum Alexandre Arcady, Claude Lelouch şi Bernie Bonvoisin.

A obţinut succesul la public în 2001 graţie rolului interpretat în pelicula "Les rivieres pourpres", în regia lui Mathieu Kassovitz, unde a jucat alături de Jean Reno şi Vincent Cassel.

Şi-a continuat cariera cu câteva file de acţiune anglo-saxone (War, Storm Warning), dar şi în producţii franceze: Nid de guępes, L'ex-femme de ma vie.

A pus apoi pe pauză cariera şi s-a mutat în Statele Unite împreună cu producătorul Steve Chasman, pe care îl întâlnise în Normandia, în castelul lui Luc Besson şi care devine tatăl celor două fiice ale actriţei. A revenit în Franţa după despărţirea de producător, în urmă cu patru ani.

A revenit în lumea artistică în 2016 odată cu serialul Netflix Marseille, unde joacă alături de Gérard Depardieu şi Benoît Magimel, după care continuă să apare în seriale, producţii de televiziune sau filme destinate platformelor de streaming. 

