Incendiu la spitalul din Tulgheș. 20 de pacienți, evacuați

Focul a fost stins rapid de personalul unităţii medicale înainte de sosirea echipajelor de intervenţie, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, la locul incidentului au fost mobilizate două echipaje din cadrul Gărzii de Intervenţie Nr. 3 Corbu, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

În paralel, au fost alertate şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile Tulgheş şi Corbu, pentru a interveni în cazul în care situaţia s-ar fi agravat.

Personalul spitalului a intervenit înaintea pompierilor

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul era deja lichidat de către angajaţii spitalului. Personalul unităţii a acţionat prompt pentru limitarea efectelor incidentului şi a dispus evacuarea preventivă a aproximativ 20 de pacienţi, ca măsură de siguranţă.

Intervenţia rapidă a angajaţilor a împiedicat extinderea flăcărilor şi apariţia unor consecinţe mai grave într-o unitate care găzduieşte pacienţi cu nevoi speciale de îngrijire.

Primele verificări efectuate de specialişti indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric produs la un corp de iluminat.

După stingerea focului, pompierii au continuat operaţiunile de control în interiorul clădirii pentru identificarea unor eventuale focare ascunse şi pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere.

Autorităţile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul, însă, din primele informaţii, nu au fost raportate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale în urma incendiului.