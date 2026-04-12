€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Lifestyle Vedete Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Data publicării: 08:53 12 Apr 2026

Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Autor: Giorgi Ichim

eurovison-romania-2023--mihai-traistariu-invitatii-mei-si-randurile-de-langa-noi-n-au-votat-n-au-stiut-la-ce-numar-se-da-sms--se-vedea-doar-pe-tv_58746000 Sursa foto: Facebook Mihai Traistariu

Mihai Trăistariu spune cât a ajuns să plătească pentru benzină și impozitele apartamentelor de la mare și explică de ce noile scumpiri îi afectează serios bugetul.

Mihai Trăistariu spune deschis că noile scumpiri îi afectează serios bugetul, mai ales când vine vorba despre benzină și impozitele pentru proprietățile pe care le deține pe litoral.

Artistul a dezvăluit că a fost surprins atât de costul unui plin făcut pentru drumul spre Turcia, cât și de sumele pe care a trebuit să le achite pentru apartamentele pe care le închiriază la malul mării.

Mihai Trăistasiu, cel mai sincer artist, a fost și el suprins de costurile benzinei dar și de cel al impozitelor pentru că deține mai multe apartamente la mare.

“Ultimul plin l-am făcut acum o săptămână și a costat 500 de lei. De obicei un plin la mine făcea cam 330 dar acum  sunt în Turcia și am plecat cu niște prieteni cu mașina și ne costă Istanbul-Constanța și înapoi.

Deja suntem în drum spre casă, am făcut o estimare și ne costă cam 500 de ron și cu o rovinietă, deci mai bine pleci la Istanbul, decât să bagi benzină în România pentru că este mult mai ieftin. Bagi în Bulgaria și în Turcia, unde e mai ieftin.

Nu am alimentat în România, ci în Bulgaria, unde sunt prețurile bune”, a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, speriat de impozitele pe apartamente. Cât a plătit?

“Factura care mi-a  înghețat inima și sufletul a  fost de la impozitele pe case, nu făcusem evaluare și mi-a  venit câte 5000 de lei pe fiecare apartament, alea, ale mele  pe care le închiriez la malul marii. Erau 300 și ceva de milioane, am înghețat și am făcut evaluarea! După ce am făcut evaluarea până în 31 martie și am depus-o, mi-au reactualizat la 1000 de lei pentru fiecare apartament.

Anul trecut era 430-440 și acum 1000 de lei, sunt mincinoși, nu au mărit cu 70% ci au  dublat și încă ceva. Am dat 100 de milioane pe tot ce am eu, așa că e greu.

Scumpirile care mă afectează sunt chiar astea două: impozitele și benzina. Acum am emoții, o să-mi vină RCA-ul, rovinieta, să vedem cât le-or mai mari și pe astea dar impozitele m-au dat peste cap, nu dădeam niciodată 100 de milioane.

Iar la benzină, eu trebuie să pun la greu, săptămânal trebuie să pun și fac plinul chiar  la trei zile uneori pentru că am multe drumuri de făcut și plec la concerte”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close