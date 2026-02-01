Actrița Lily Collins din ”Emily in Paris”, mesaj emoționant pentru tatăl ei bolnav, Phil, la ceas aniversar

Lily Collins, fiica cântărețului britanic Phil Collins, îl felicită sâmbătă cu ocazia împlinirii a 75 de ani. Într-un mesaj publicat pe Instagram, actrița scrie că este mândră de tatăl ei, care se confruntă de mai mult timp cu probleme de sănătate.

”Ieri, tata a împlinit 75 de ani și sunt atât de recunoscătoare că am putut sărbători împreună”, a scris actrița cunoscută pentru rolurile sale din serialul Emily in Paris. Ea spune că este mândră de tot ceea ce a realizat fostul solist Genesis.

”Toată bucuria pe care ai adus-o atâtor oameni din întreaga lume de-a lungul anilor, toate lecțiile pe care le-am învățat, toate amintirile pe care le-am împărtășit și toate cele noi care vor veni, îți mulțumesc”, a scris Lily Collins, pe contul său de Instagram, unde a atașat și poze cu ei împreună.

Îngrijire 24 de ore din 24 de ore

Într-un interviu pentru Zoe Ball, la podcastul BBC ”Era's”, Collins a declarat că are o asistentă medicală disponibilă 24 de ore pe zi. Collins spune că ”tot ce putea merge prost” chiar a mers prost.



El a zis că a luat Covid-19 în spital, a avut probleme cu rinichii și a trebuit să fie supus la cinci operații la genunchi. Acum are din nou un genunchi funcțional. ”Pot merge, deși cu asistență, cum ar fi cârje”, a spus el.

De asemenea, cântărețul recunoaște că ă a avut o problemă cu alcoolul o perioadă, care i-a afectat rinichii. ”Nu am fost niciodată beat, dar am căzut de câteva ori. Este pur și simplu unul dintre acele lucruri care se întâmplă și, în cele din urmă, m-a ajuns din urmă și am petrecut luni întregi în spital”, a spus el.

Zvonuri că anul trecut a fost pe patul de moarte

Pe rețelele sociale, în 2025, a circulat o vreme un zvon că Collins ar fi pe patul de moarte. Un reprezentant al cântărețului a fost nevoit să nege la momentul respectiv că acesta se afla într-un centru de îngrijiri paliative.

Testify, cel mai recent album solo al rockerului Genesis, care conține materiale noi, a fost lansat în 2002. În 2010, a lansat Going Back, un album de cover-uri, dar Collins nu a mai lansat muzică nouă de atunci. Când Genesis a fost în turneu pentru ultima dată în 2022, Collins a cântat stând pe un scaun, alături de fiul său, Nic, la tobe, scrie cotidianul olandez AD.

