€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Lifestyle Actrița Lily Collins din ”Emily in Paris”, mesaj emoționant pentru tatăl ei bolnav, Phil, la ceas aniversar
Data actualizării: 14:04 01 Feb 2026 | Data publicării: 14:01 01 Feb 2026

Actrița Lily Collins din ”Emily in Paris”, mesaj emoționant pentru tatăl ei bolnav, Phil, la ceas aniversar
Autor: Andrei Itu

emily in paris Captură Instagram - lilyjcollins

Lily Collins, actrița cunoscută pentru rolurile sale din serialul Emily in Paris este fiica cântărețului britanic Phil Collins. Ea l-a felicitat pe tatăl ei, cu ocazia împlinirii a 75 de ani, într-un mesaj publicat pe o rețea socială.

Lily Collins, fiica cântărețului britanic Phil Collins, îl felicită sâmbătă cu ocazia împlinirii a 75 de ani. Într-un mesaj publicat pe Instagram, actrița scrie că este mândră de tatăl ei, care se confruntă de mai mult timp cu probleme de sănătate.

”Ieri, tata a împlinit 75 de ani și sunt atât de recunoscătoare că am putut sărbători împreună”, a scris actrița cunoscută pentru rolurile sale din serialul Emily in Paris. Ea spune că este mândră de tot ceea ce a realizat fostul solist Genesis.

”Toată bucuria pe care ai adus-o atâtor oameni din întreaga lume de-a lungul anilor, toate lecțiile pe care le-am învățat, toate amintirile pe care le-am împărtășit și toate cele noi care vor veni, îți mulțumesc”, a scris Lily Collins, pe contul său de Instagram, unde a atașat și poze cu ei împreună.

FOTO

Îngrijire 24 de ore din 24 de ore

Într-un interviu pentru Zoe Ball, la podcastul BBC ”Era's”, Collins a declarat că are o asistentă medicală disponibilă 24 de ore pe zi. Collins spune că ”tot ce putea merge prost” chiar a mers prost.
 
El a zis că a luat Covid-19 în spital, a avut probleme cu rinichii și a trebuit să fie supus la cinci operații la genunchi. Acum are din nou un genunchi funcțional. ”Pot merge, deși cu asistență, cum ar fi cârje”,  a spus el.

De asemenea, cântărețul recunoaște că ă a avut o problemă cu alcoolul o perioadă, care i-a afectat rinichii. ”Nu am fost niciodată beat, dar am căzut de câteva ori. Este pur și simplu unul dintre acele lucruri care se întâmplă și, în cele din urmă, m-a ajuns din urmă și am petrecut luni întregi în spital”, a spus el.

Zvonuri că anul trecut a fost pe patul de moarte

Pe rețelele sociale, în 2025, a circulat o vreme un zvon că Collins ar fi pe patul de moarte. Un reprezentant al cântărețului a fost nevoit să nege la momentul respectiv că acesta se afla într-un centru de îngrijiri paliative.

Testify, cel mai recent album solo al rockerului Genesis, care conține materiale noi, a fost lansat în 2002. În 2010, a lansat Going Back, un album de cover-uri, dar Collins nu a mai lansat muzică nouă de atunci. Când Genesis a fost în turneu pentru ultima dată în 2022, Collins a cântat stând pe un scaun, alături de fiul său, Nic, la tobe, scrie cotidianul olandez AD.

Vezi și - ”Emily în Paris” îi ”încaieră” pe Emmanuel Macron și primarul Romei. Schimb acid de replici

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 32 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 35 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 40 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close