DCNews Lifestyle Vedete Andreea Bălan l-a taxat pe Mihai Petre: "E ceva rău, nu are limite!" Ce a putut spune despre Trăistariu i-a uimit pe toți
Data actualizării: 18:00 17 Ian 2026 | Data publicării: 17:51 17 Ian 2026

Andreea Bălan l-a taxat pe Mihai Petre: "E ceva rău, nu are limite!" Ce a putut spune despre Trăistariu i-a uimit pe toți
Autor: Giorgi Ichim

andreea-balan Andreea Bălan - Foto: captura La Maruta

Andreea Bălan a taxat dur mai multe vedete din România. Ce a putut spune despre Mihai Petre, Mihai Trăistariu și Iulia Albu a șocat pe toată lumea.

 

Andreea Bălan a făcut spectacol în direct după ce a fost întrebată ce vedete din showbizul românesc antipatizează.

Fără ocolișuri, artista a aruncat pe masă o listă de nume grele și a spus clar că are "polițe" de plătit, iar cel mai mult a vorbit despre foștii ei colegi de la "Te cunosc de undeva".

Andreea Bălan l-a taxat pe Mihai Petre și l-a acuzat că nu are limite și că vrea să câștige cu orice preț.

Andreea Bălan, mesaj dur despre Mihai Trăistariu

"Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu. Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre, e rău, rău, din cauza lui n-am mai fost eu acolo (n.r. la "Te cunosc de undeva"). Am polițele mele (...). Mihai Petre nu are limite, nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț, oriunde este, ceea ce nu este ok", a spus Andreea Bălan, în direct la PRO TV, în emisiunea "La Măruță".

Apoi, Andreea Bălan a continuat cu Mihai Trăistariu, despre care a spus că "nu are experiență cu femeile": "Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență".

Ce a spus Andreea Bălan despre Iulia Albu

Andreea Bălan a continuat și cu Iulia Albu și Raluca Bădulescu pe care le-a criticat pentru atitudine și felul în care judecă sau fac show.

"Iulia Albu se dă mai mult decât este, critică și judecă fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește prin ceea ce spune", a continuat Andreea Bălan despre vedetele pe care nu prea le agrează.

Andreea Bălan nu a uitat-o nici pe Ilona Brezoianu, cea care i-a luat locul la pupitrul "Te cunosc de undeva".

"Ilona și-a asumat un rol mai mult decât poate să ducă. A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face", a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, mesaj după acuzațiile făcute în direct

După ce a fost la emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a continuat cu un mesaj postat pe rețelele sociale.

"Câteodată (nu des), e bine să spunem lucrurilor pe nume. Ceea ce nu s-a spus cândva, adevărul tot va ajunge la suprafață. Și ceea ce a rămas nespus… își găsește, mai devreme sau mai târziu, timpul potrivit să se audă", a scris ea.

