Sora unei legende country le cere fanilor să se roage pentru ea: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”

Sora lui Dolly Parton le-a cerut fanilor artistei să se roage pentru ea, pe fondul problemelor recente de sănătate. Vedeta muzicii country urma să susțină șase concerte în Las Vegas în luna decembrie, potrivit ABCNews.

Sursa foto: Captură video Dolly Parton, X

Apelul surorii lui Dolly Parton

Într-o postare pe rețelele de socializare, sora cântăreței, Freida Parton, a spus că a „stat toată noaptea rugându-se” pentru Dolly.

„Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit prea bine în ultima vreme”, a scris ea. „Cred cu adevărat în puterea rugăciunii și am simțit că trebuie să cer tuturor celor care o iubesc să se roage împreună cu mine. Ea este puternică, este iubită, și cu toate rugăciunile care se spun pentru ea, știu în inima mea că va fi bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, surioara mea Dolly. Te iubim cu toții!”

Cântăreața piesei „Jolene” nu a dezvăluit public natura problemelor sale de sănătate.

Concerte amânate din cauza stării de sănătate

Postarea surorii sale vine la puțin peste o săptămână după ce artista a anunțat pe rețelele de socializare că își amână seria de concerte din Las Vegas din cauza problemelor de sănătate.

„După cum mulți dintre voi știți, m-am confruntat cu unele probleme de sănătate, iar medicii mi-au spus că trebuie să fac câteva proceduri”, a scris Parton. „Așa cum am glumit cu ei, probabil că a venit timpul pentru o revizie la 100.000 de mile - deși nu e vorba de vizita obișnuită la chirurgul meu plastician!”

Ea a adăugat: „Vorbind serios, având în vedere aceste lucruri, nu voi putea repeta și pregăti spectacolul pe care vreau să-l vedeți - și pe care îl meritați.”

Artista a mai spus că nu are de gând să se retragă.

„Nu vă faceți griji că m-aș lăsa de muzică, pentru că Dumnezeu nu mi-a spus încă să mă opresc”, a scris ea. „Dar cred că îmi spune să încetinesc puțin acum, ca să pot fi pregătită pentru alte aventuri mari alături de voi toți. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere”.

Seria de concerte intitulată „Dolly: Live in Las Vegas” urma să coincidă cu Finalele Naționale de Rodeo, cu șase spectacole programate între 4 și 13 decembrie.