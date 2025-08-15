Data publicării:

Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Instagram
Foto: Instagram

Pepe își sărbătorește fiica cea mare, pe Maria, care împlinește astăzi 13 ani. Într-o serie de filmulețe postate pe Instagram, cântărețul a împărtășit cu fanii emoția momentului și detalii din culisele petrecerii, oferind imagini de colecție cu sărbătorita.

Pepe a prezentat cu mândrie atmosfera de la eveniment, subliniind importanța acestei zile: „Ea este fetița mea cea mare, Maria. Azi e ziua ei de naștere și sunt foarte mândru de ea! Este sportivă și este cuminte”, a spus artistul într-un videoclip postat pe Instagram.

Petrecerea a fost organizată cu fast, având de toate: aranjamente spectaculoase cu baloane, o zonă dedicată karaoke-ului, ring de dans și DJ. Invitații adulți au avut propriul bar, iar copiii s-au bucurat de un colț special cu băuturi răcoritoare și unul cu fructe. Pepe a făcut prezentările cu umor:

„Astea sunt pentru voi, fresh-uri, limonade, sucuri de portocale. Astea sunt pentru noi, pentru părinți, nu pentru voi (n.r. băuturile alcoolice)”, a glumit cântărețul.

Cu un zâmbet larg și vizibil încântată, sărbătorita a mărturisit că se simte: „Foarte bine și mulțumită!”, a spus Maria, emoționată de surprizele pregătite.

Maria, pasionată de handbal

Dincolo de rolul de fiică a unui artist celebru, Maria se remarcă prin pasiunea și performanțele sale sportive. Practică handbal la nivel de performanță, fiind căpitanul unei echipe din Voluntari. La petrecere, o figurină din carton, care o reprezintă în echipament, a atras atenția invitaților, simbolizând dedicarea ei pentru sport.

Maria se antrenează zilnic și participă la toate meciurile echipei, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Pepe, un tată mândru și implicat

Pepe nu ratează niciun meci al fiicei sale, trăind intens fiecare fază și bucurându-se alături de ea de fiecare reușită. Artistul nu ezită să-și arate mândria pe rețelele sociale, împărtășind cu fanii momente din viața sportivă a Mariei.

Astăzi, însă, handbalul a fost lăsat puțin deoparte pentru a sărbători cum se cuvine aniversarea de 13 ani, o zi plină de emoții, zâmbete și amintiri de neuitat pentru familia lui Pepe.

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

