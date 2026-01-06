€ 5.0905
DCNews Stiri Adrian Zuckerman: Trump nu trebuie să vândă Ucraina ca să ia Venezuela, puteam să o luăm
Data publicării: 21:31 06 Ian 2026

Adrian Zuckerman: Trump nu trebuie să vândă Ucraina ca să ia Venezuela, puteam să o luăm
Autor: Irina Constantin

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București Imagine cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București. Foto: Agerpres
 

Ambasadorul Adrian Zuckerman a vorbit despre arestarea de către SUA a lui Nicolas Maduro, afirmând că operațiunea trupelor americane în Venezuela a fost ceva "genial".

Adrian Zuckerman susține că afirmațiile potrivit cărora Donald Trump vinde Ucraina ca să i se dea Venezuela sunt niște "minciuni ordinare". Fostul ambasador al SUA l-a București a lăudat intervenția trupelor americane în Venezuela și a susținut că oamenii de acolo "au fost foarte fericiți să fie eliberați".

"Unii vor să încerce acum să spună o minciună ordinară - că Trump vinde Ucraina ca să i se dea Venezuela. Nu trebuie să vândă Ucraina ca să ia Venezuela, puteam să o luăm, dar asta e propagandă rusească, chinezească, marxistă... Poți să spui ce vrei, că americanii sunt interesați numai de gaz și petrol, numai de minerale rare, numai de război ca să facă profit companiile de armamente.

Adrian Zuckerman: Americanii nu au început niciun război

Toată lumea spune asta și sunt neadevăruri. Americanii nu au început niciun război. Americanii nu au invadat Ucraina, rușii au invadat Ucraina, rușii au invadat Georgia acum 17 ani, rușii au intrat în Belarus, rușii mai sunt în Armenia, rușii mai sunt în Transnistria, Moldova. Acum susțin revoluții în vreo 6 țări din Africa și încearcă să facă revoluții încă în vreo 4-5 pe acolo, și așa că ăștia nu sunt americanii, nu sunt europenii, ăștia sunt rușii și chinezii.

Trebuie să te aperi de toate lucrurile astea. Cum te aperi? Nu te poți apăra cu o creangă de pom, trebuie să faci avioane, tancuri, trebuie să faci armamente. Deci toate poveștile astea sunt lucruri anti-mericane, anti-Trump, anti-democrație, care sunt puse pe rețelele sociale și promovate de ruși și chinezi. Oamenii din Venezuela au fost foarte fericiți să fie eliberați de ăștia și trebuie să adaug că ceea ce a făcut Trump ca să intre să îl extragă pe Maduro și să plece de acolo, în opinia mea a fost genial.

Una dintre cele mai mari greșeli ale SUA

Printre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut America în trecut în Irak, în Afganistan și în alte locuri - au intrat, au făcut la început ce trebuie făcut, dar în loc să plece, au rămas acolo. Parcă am intrat într-un fel de nămol și așa că trebuie luat încet-încet ca Venezuela să poată spună la cale o democrație. Trebuie să aibă alegeri acum și așa că sper că vor avea alegeri în maximum 90 de zile și sper să devină o țară democratică ca alte țări", a declarat Adrian Zuckerman la B1 TV.

