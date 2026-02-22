Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva

'Continuăm să monitorizăm îndeaproape acţiunile SUA şi am întreprins toate pregătirile necesare pentru orice scenariu potenţial', a scris el într-o postare pe X.

Duminică, ministrul de externe al Omanului a confirmat că noi negocieri în SUA şi Iran vor avea loc joi, la Geneva.

'Sunt bucuros să confirm că negocierile dintre Statele Unite şi Iran sunt prevăzute la Geneva, joi, cu o voinţă pozitivă de a face un pas suplimentar pentru finalizarea acordului', a indicat Badr al-Busaidi pe contul de X, potrivit AFP.

Puţin mai devreme, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a evocat o posibilă nouă întrevedere cu delegaţia americană joia viitoare, în Elveţia, pentru a discuta despre programul nuclear, apreciind că există 'şanse bune' de a se ajunge la un acord.

Șanse bune pentru o soluţie diplomatică

'Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige', a declarat el într-un interviu la postul american CBS

'Continuăm negocierile, în timp ce lucrăm la elementele unui acord şi la o primă versiune a textului' în vederea unei noi întâlniri cu negociatorii americani, 'probabil joi, la Geneva', a indicat Abbas Araghchi.

Ministrul a insistat, însă, că Iranul 'are dreptul să se apere' şi că, în faţa unui 'act de agresiune', orice răspuns este 'justificat şi legitim'.

Pentru a impune un acord, preşedintele Donald Trump ameninţă cu o intervenţie militară şi a trimis două portavioane şi peste o duzină de nave de război în regiune.

Potrivit Axios, care citează, sub rezerva anonimatului, un responsabil american de rang înalt, SUA - reprezentate la negocieri de emisarul special Steve Witkoff şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner - sunt gata de noi negocieri 'dacă vor primi o propunere iraniană detaliată în următoarele 48 de ore'.

Deşi Trump doreşte 'zero îmbogăţire' de uraniu pe teritoriul iranian, Washingtonul examinează, potrivit Axios, posibilitatea de a autoriza 'o îmbogăţire simbolică şi limitată', ce nu ar pemite dezvoltarea armei nucleare.

'Ca ţară suverană, avem tot dreptul să decidem pentru noi înşine. Am dezvoltat această tehnologie prin noi înşine, datorită oamenilor noştri de ştiinţă, şi ţinem la ea', a declarat duminică ministrul, conform Agerpres.

