€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva
Data publicării: 23:59 22 Feb 2026

Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva
Autor: Tiberiu Vasile

Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat, duminică, că recentele negocieri cu Statele Unite 'au produs semnale încurajatoare'.

'Continuăm să monitorizăm îndeaproape acţiunile SUA şi am întreprins toate pregătirile necesare pentru orice scenariu potenţial', a scris el într-o postare pe X.

Duminică, ministrul de externe al Omanului a confirmat că noi negocieri în SUA şi Iran vor avea loc joi, la Geneva.

'Sunt bucuros să confirm că negocierile dintre Statele Unite şi Iran sunt prevăzute la Geneva, joi, cu o voinţă pozitivă de a face un pas suplimentar pentru finalizarea acordului', a indicat Badr al-Busaidi pe contul de X, potrivit AFP.

Puţin mai devreme, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a evocat o posibilă nouă întrevedere cu delegaţia americană joia viitoare, în Elveţia, pentru a discuta despre programul nuclear, apreciind că există 'şanse bune' de a se ajunge la un acord.

Șanse bune pentru o soluţie diplomatică

'Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige', a declarat el într-un interviu la postul american CBS

'Continuăm negocierile, în timp ce lucrăm la elementele unui acord şi la o primă versiune a textului' în vederea unei noi întâlniri cu negociatorii americani, 'probabil joi, la Geneva', a indicat Abbas Araghchi.

Ministrul a insistat, însă, că Iranul 'are dreptul să se apere' şi că, în faţa unui 'act de agresiune', orice răspuns este 'justificat şi legitim'.

Pentru a impune un acord, preşedintele Donald Trump ameninţă cu o intervenţie militară şi a trimis două portavioane şi peste o duzină de nave de război în regiune.

Potrivit Axios, care citează, sub rezerva anonimatului, un responsabil american de rang înalt, SUA - reprezentate la negocieri de emisarul special Steve Witkoff şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner - sunt gata de noi negocieri 'dacă vor primi o propunere iraniană detaliată în următoarele 48 de ore'.

Deşi Trump doreşte 'zero îmbogăţire' de uraniu pe teritoriul iranian, Washingtonul examinează, potrivit Axios, posibilitatea de a autoriza 'o îmbogăţire simbolică şi limitată', ce nu ar pemite dezvoltarea armei nucleare.

'Ca ţară suverană, avem tot dreptul să decidem pentru noi înşine. Am dezvoltat această tehnologie prin noi înşine, datorită oamenilor noştri de ştiinţă, şi ţinem la ea', a declarat duminică ministrul, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump ar fi primit de la Pentagon opțiunea de a-l elimina pe ayatollahul Ali Khamenei și pe fiul acestuia, considerat posibil succesor
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
america
sua
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 34 minute
Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva
Publicat acum 57 minute
Lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2026: Cine a ridicat trofeul cel mare
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Preşedintele CJ Ilfov cere 5% din impozitul pe venit estimat al Bucureștiului: Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului Capitalei
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Caz suspect în Deva: Doi bărbați au fost descoperiți morți, după un apel către Poliție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 31 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close