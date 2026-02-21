€ 5.0974
Studenții din Iran, confruntări violente cu forțele guvernamentale. Ce se aude pe puținele clipuri "scăpate" pe internet
Data publicării: 16:58 21 Feb 2026

Studenții din Iran, confruntări violente cu forțele guvernamentale. Ce se aude pe puținele clipuri "scăpate" pe internet
Autor: Bogdan Bolojan

Iranul, un butoi cu pulbere Sursa: Agerpres

Studenții din Iran au reluat protestele împotriva regimului autoritar și au ieșit sâmbătă în campusul uneia dintre cele mai cunoscute universități din capitală, chiar în prima zi a noului semestru universitar.

Noi manifestații împotriva regimului autoritar din Iran au izbucnit sâmbătă, odată cu debutul noului semestru universitar, la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară. Studenții de la Universitatea de Tehnologie Sharif din Teheran s-au adunat în incinta campusului și au scandat lozinci împotriva conducerii politice, potrivit relatărilor apărute pe rețelele sociale ale activiștilor.

Buletinul studențesc Amirkabir a transmis că protestele au degenerat în confruntări cu unitățile paramilitare Basij, cunoscute pentru rolul lor în reprimarea demonstrațiilor. În paralel, studenți de la facultățile de medicină din orașul Mashhad au organizat la rândul lor acțiuni de protest, semn că mișcarea se extinde și dincolo de capitală.

Martori din Teheran au confirmat mobilizarea de la Universitatea Sharif, considerată o instituție de elită și un simbol al rezistenței academice. Campusul a fost, în trecut, scena unor demonstrații ample, inclusiv în timpul mișcării „Femeie, Viață, Libertate”, care a zguduit regimul în valurile anterioare de proteste. Imagini difuzate pe canalul Amirkabir, recompensat anul trecut cu Premiul pentru Pace de la Aachen, arată grupuri compacte de studenți adunați în curțile universității.

Ce se aude în puținele clipuri disponibile 

Într-unul dintre videoclipuri se aud scandări precum „Trăiască șahul”, o referire directă la Reza Pahlavi, fiul fostului monarh înlăturat în 1979 și una dintre figurile de opoziție cele mai vizibile în exil. Potrivit relatărilor, intervenția forțelor de ordine a dus la mai multe arestări în rândul participanților la protest.

Autoritățile iraniene au decis ca anul universitar să înceapă cu o întârziere de peste o lună, după ce instituțiile de învățământ își suspendaseră activitatea din cauza protestelor de masă izbucnite la începutul lunii ianuarie. În ultimele săptămâni, unele universități au reluat cursurile exclusiv online, după ce regimul a impus o întrerupere aproape totală a internetului timp de mai bine de trei săptămâni.

iran
proteste
