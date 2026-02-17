€ 5.0965
DCNews Stiri Olimpiada declanșează explozia economică la Milano! Cifrele care schimbă tot în 2026
Data publicării: 13:46 17 Feb 2026

Olimpiada declanșează explozia economică la Milano! Cifrele care schimbă tot în 2026
Autor: Dana Mihai

jocurile olimpice 2026 milano cortina Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Sursa foto: Agerpres

Economia orașului Milano va accelera în acest an, susținută de revenirea industriei, sectorul puternic al serviciilor și impactul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, potrivit Assolombarda.

 Economia oraşului Milano este aşteptată să înregistreze în acest an o accelerare a ritmului de creştere, graţie revenirii industriei, activităţii puternice în servicii şi impulsului dat de găzduirea Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), arată un studiu publicat marţi de asociaţia regională a antreprenorilor Assolombarda, transmite Reuters.

Potrivit autorilor studiului, PIB-ul oraşului Milano, capitala financiară a Italiei, va creşte în acest an cu 1,7%, comparativ cu un avans de 0,7% în 2025.

Impuls major de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

Se estimează că numai Jocurile Olimpice vor genera afaceri totale de aproximativ 2,5 miliarde de euro în zona metropolitană Milano, ceea ce echivalează cu o valoare adăugată de 1,045 miliarde de euro.

"Milano trece printr-o fază pozitivă", a declarat preşedintele Assolombarda, Alvise Biffi. "PIB-ul creşte din nou într-un ritm solid, evenimentele majore consolidează vizibilitatea internaţională a oraşului, iar turismul continuă să se extindă", a adăugat Biffi.

Preşedintele Assolombarda a precizat că, în trecut, Jocurile Olimpice de iarnă au fost un catalizator puternic pentru a stimula profilul oraşelor gazdă şi a accelera transformarea urbană.

Citește și: JO de iarnă 2026. Programul sportivilor români. Unde se pot vedea live probele

Oraşul Milano a cunoscut o creştere bruscă a pieţei imobiliare după găzduirea Expo 2015, alimentată şi de regulile fiscale favorabile care atrag străinii bogaţi. Cu toate acestea, unii localnici s-au plâns că sunt alungaţi din oraş din cauza creşterii costurilor.

Primarul Giuseppe Sala a declarat că Jocurile Olimpice de iarnă atrag mai multă atenţie din partea presei decât Expo. "Suntem încântaţi că au venit atât de mulţi turişti străini. Acestea sunt cele mai urmărite Jocuri Olimpice din istorie şi vor avea un impact pe termen lung", a spus Sala, fără a oferi alte detalii.

Buget de 735 de milioane de euro pentru Milano

La Milano, bugetul care are legătură directă cu JO se ridică la 735 de milioane de euro, împărţit între 379 de milioane pentru investiţii legate de evenimente sau lucrări de modernizare şi 356 de milioane pentru cheltuieli organizatorice.

Oraşul găzduieşte aproape 90 de evenimente, inclusiv ceremonia de deschidere de pe stadionul San Siro. Cheltuielile vizitatorilor, sportivilor şi personalului sunt aşteptate să ajungă la aproximativ un miliard de euro la nivel local. 

Jocurile Olimpice Milano-Cortina

Jocurile Olimpice Milano-Cortina
Comentarii

