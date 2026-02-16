€ 5.0953
Ambasadorii Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, voci puternice ale diplomației, interviu. SUA, UE și noua lume: Ce urmează pentru România
Data publicării: 15:23 16 Feb 2026

EXCLUSIV Ambasadorii Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, voci puternice ale diplomației, interviu. SUA, UE și noua lume: Ce urmează pentru România
Autor: Anca Murgoci

Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, și Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, vin la DC News și DC News TV, marți, de la ora 12.00. Emisiunea va fi live pe Youtube și Facebook.

Două voci puternice ale diplomației internaționale vin la DC News și DC News TV.

Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, și Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, vin la DC News și DC News TV, marți, de la ora 12.00. Emisiunea va fi live pe Youtube și Facebook.

Se va discuta despre geopolitică, business și tehnologie, într-un moment în care lumea se redesenează sub presiunea noilor realități globale.

Cum influențează situația geopolitică marile și micile companii? Sunt provocările din cybersecurity cu adevărat fără soluție? Poate Uniunea Europeană să își asigure singură securitatea în absența SUA?

Analizăm noile condiții de securitate globală și discutăm despre vizita lui Nicușor Dan la Washington. Este o mișcare de forță sau semn de vulnerabilitate? O dezbatere interesantă, moderată de Bogdan Chirieac, cu Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, și Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București.

adrian zuckerman
Roberto Musneci
ambasador
