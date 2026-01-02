€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, la DC Anima. Dezvăluie secretele animalelor
Data actualizării: 19:04 02 Ian 2026 | Data publicării: 16:54 02 Ian 2026

Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, la DC Anima. Dezvăluie secretele animalelor
Autor: Ioana Dinu

dana stoica Dana Stoica
 

Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, este invitată la DC Anima.

Neuroarhitectura de mână cu Designul Emoțional nu este un trend. Este direcția în care cred profund că merge designul de interior.


„Pentru mine, viitorul nu mai aparține spațiilor „perfecte”, ci spațiilor care ne stimulează simțurile, cămine care ne invită și fim tot mai vii. Neuroarhitectura ne arată cum reacționează creierul și corpul nostru la spațiu. Designul emoțional traduce aceste reacții în stări: siguranță, liniște, bucurie, prezență. Împreună, ele schimbă complet perspectiva: omul nu mai este beneficiarul final al designului, omul este punctul de plecare al întregului proces creativ”, a zis Dana Stoica.

Aflăm mai multe de la ora 19.00, vineri, 2 ianuarie, pe DC News și DC News TV!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dana stoica
dc anima
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Republica Moldova şi UE elimină taxele de roaming
Publicat acum 42 minute
Cea mai mare amendă pentru români vine în 2026. Ni se promite că nu vor mai crește taxele, dar iată ce urmează!
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Ploaie îngheţată în mai multe zone! Freezing rain e unul dintre cele mai periculoase fenomene pentru trafic
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Pe ce dă Biserica Ortodoxă Română milioane de euro
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, la DC Anima. Dezvăluie secretele animalelor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 53 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 22 ore si 12 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close