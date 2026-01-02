Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, la DC Anima. Dezvăluie secretele animalelor

Neuroarhitectura de mână cu Designul Emoțional nu este un trend. Este direcția în care cred profund că merge designul de interior.



„Pentru mine, viitorul nu mai aparține spațiilor „perfecte”, ci spațiilor care ne stimulează simțurile, cămine care ne invită și fim tot mai vii. Neuroarhitectura ne arată cum reacționează creierul și corpul nostru la spațiu. Designul emoțional traduce aceste reacții în stări: siguranță, liniște, bucurie, prezență. Împreună, ele schimbă complet perspectiva: omul nu mai este beneficiarul final al designului, omul este punctul de plecare al întregului proces creativ”, a zis Dana Stoica.

Aflăm mai multe de la ora 19.00, vineri, 2 ianuarie, pe DC News și DC News TV!