€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 12-18 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 16:45 10 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 12-18 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog DCNews Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

 

Din punct de vedere astrologic, săptămâna viitoare are două tendințe principale. Date, de altfel, și de cele două evenimente majore: Luna Nouă din Capricorn și debutul tranzitului lui Venus prin Vărsător. Cumva, astrele vor să acceptăm viața așa cum este și să începem să căutăm noi moduri în care să ne îmbunătățim. 

Pe 17 ianuarie, Venus își începe tranzitul în Vărsător, unde va rămâne până pe 10 februarie. Vom fi mult mai cerebrali în ceea ce privește zona amoroasă, vom dori mult spațiu și libertate în relații. De asemenea, vom acorda atenție prietenilor sau altor conexiuni sociale. 

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Luna Nouă din Capricorn, de pe 18 ianuarie, beneficiază și de o conjuncție Mercur-Marte același semn. Atât la nivel macro, cât și micro, vom asista la decizii serioase, unele care ni se vor părea pripite, dar timpul nu așteaptă pe nimeni. Cu ocazia acestui eveniment, putem începe să ne gândim de vrem de la viața noastră în 2026. 

Emisiunea va fi transmisă duminică, 11 ianuarie, de la ora 12.00, pe DCNews, Facebook și Youtube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop saptamanal
horoscop ianuarie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
”Garda nu devine mai ușoară doar prin bani”. Schimbările propuse de medicul Valeriu Gheorghiță
Publicat acum 19 minute
Astronauţii de la bordul ISS, evacuaţi din motive medicale. E prima oară în istorie când se întâmplă asta. Ce au pățit
Publicat acum 38 minute
”Nu mai știm ce e cu noi, de unde am venit și unde mergem. Și ăsta este lucrul cel mai periculos”
Publicat acum 40 minute
Gerul face primele victime. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment despre "moartea albă": Se poate instala oricând
Publicat acum 46 minute
Horoscop 12-18 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close