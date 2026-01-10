Horoscop 12-18 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Din punct de vedere astrologic, săptămâna viitoare are două tendințe principale. Date, de altfel, și de cele două evenimente majore: Luna Nouă din Capricorn și debutul tranzitului lui Venus prin Vărsător. Cumva, astrele vor să acceptăm viața așa cum este și să începem să căutăm noi moduri în care să ne îmbunătățim.

Pe 17 ianuarie, Venus își începe tranzitul în Vărsător, unde va rămâne până pe 10 februarie. Vom fi mult mai cerebrali în ceea ce privește zona amoroasă, vom dori mult spațiu și libertate în relații. De asemenea, vom acorda atenție prietenilor sau altor conexiuni sociale.

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Luna Nouă din Capricorn, de pe 18 ianuarie, beneficiază și de o conjuncție Mercur-Marte același semn. Atât la nivel macro, cât și micro, vom asista la decizii serioase, unele care ni se vor părea pripite, dar timpul nu așteaptă pe nimeni. Cu ocazia acestui eveniment, putem începe să ne gândim de vrem de la viața noastră în 2026.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 11 ianuarie, de la ora 12.00, pe DCNews, Facebook și Youtube.