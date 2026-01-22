Adevărul despre Husky. Sabrina Nora, invitată la DC Anima - VIDEO

Sabrina Nora, crescător autorizat de Husky Siberian, vine în platoul DC Anima pentru a ne dezvălui secretele acestei rase de câini.

Vei putea afla la ce trebuie să fii atent dacă vrei să îți iei un astfel de câine, dar și ce anume îi face speciali. În plus, Sabrina Nora ne va povesti și cum a ajuns să aleagă această cale și de ce din toate rasele de câini existente s-a oprit fix la Husky Siberian.

Și asta nu este tot. Vei afla detalii absolut fascinante despre istoria acestor câini. De ce oare sunt numiți "o rasă primitivă"?

Aflăm mai multe vineri, 23 ianuarie, de la ora 19:00, pe DC News și DC News TV!