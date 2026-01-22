€ 5.0936
Adevărul despre Husky. Sabrina Nora, invitată la DC Anima - VIDEO
Data publicării: 20:04 22 Ian 2026

EXCLUSIV Adevărul despre Husky. Sabrina Nora, invitată la DC Anima - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Husky Siberian Imagine cu Husky Siberian. Foto: Pixabay

Emisiunea DC Anima revine cu o nouă ediție la DC NEWS.

Sabrina Nora, crescător autorizat de Husky Siberian, vine în platoul DC Anima pentru a ne dezvălui secretele acestei rase de câini.

Vei putea afla la ce trebuie să fii atent dacă vrei să îți iei un astfel de câine, dar și ce anume îi face speciali. În plus, Sabrina Nora ne va povesti și cum a ajuns să aleagă această cale și de ce din toate rasele de câini existente s-a oprit fix la Husky Siberian.

Și asta nu este tot. Vei afla detalii absolut fascinante despre istoria acestor câini. De ce oare sunt numiți "o rasă primitivă"?

Aflăm mai multe vineri, 23 ianuarie, de la ora 19:00, pe DC News și DC News TV!

dc anima
Husky Siberian
