Sondaj INSCOP, semnal către coaliția de guvernare. Partidul care dă peste cap toate procentele pentru Parlament

Un sondaj realizat de INSCOP în perioada 2-6 martie vine să arate situația partidelor din România, în contextul intenției de vot. Rezultatele sondajului sunt extrem de importante pentru o scenă politică tensionată, frământată de contre chiar în interiorul coaliției de guvernare, care pare a fi pe cale să se rupă. În contextul în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, procentele momentului arată cât de fragilă este, de fapt, puterea în aceste momente, chiar și cu un AUR care a picat 2% în sondaje. Cu greu, PSD, PNL și USR ar lua fața AUR într-un nou Parlament, vine să arate ultimul sondaj INSCOP.

Astfel, întrebți pe cine ar pune ștampila dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, un procent uriaș de 38% au ales AUR. Procentul este dublu față de următorul partid, PSD - pe care ar pune ștampila 19%. 14,5% ar avea PNL și 11,4% USR. UDMR ar obține 4%, pe când SENS, SOS și POT s-ar bate undeva pe la 3%, cu partidul SENS în fața celorlalte două.

Sondajul arată o ușoară scădere a AUR și UDMR, precum și o ușoară creștere a PSD și PNL, dar și o stagnare a USR.

În luna iunie 2025, același sondaj plasa PSD la 13% și PNL la 17%, ocupând astfel poziții diferite în topul celor mai votate partide, conform intenției de vot.

Datele au fost culese în perioada 2 - 6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demograficesemnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.